Rincari anche sui prodotti tipicamente pasquali nei supermercati. Il Codacons denuncia: colombe soggette ai maggiori rialzi dei prezzi.

Anche i prodotti tipici dell’industria dei dolci del periodo pasquale, secondo le ultime ricerche di mercato, sarebbero stati soggetti a forti rincari. Molto alti rispetto soprattutto allo scorso anno, quando già i prezzi erano saliti causa crisi post Covid. Secondo il Codacons, che ha paragonato colombe e uova di Pasqua con il 2022, l’aumento è stato del 30%, con picchi fino al 70%.

Pasqua, rincari su colombe e uova: la denuncia del Codacons

Rincari nei supermercati in occasione della Pasqua. Sono ancora una volta le festività, con la corsa sfrenata all’acquisto, a mettere in luce le differenze di prezzo. Un innalzamento dei prezzi figlio dell’attuale crisi, che ha investito tutti i settori e anche quelli dolciari che in queste occasioni sono stati costretti – pare – a fare i conti con le varie problematiche dettate dalle impennate di prezzi.

Un rincaro che va a gravare inevitabilmente sulle spalle del consumatore, che si trova davanti a prezzi maggiorati quasi del doppio – in alcuni casi anche fino al 70% – rispetto all’anno 2022.

Nel dettaglio, sarebbe la colomba pasquale il prodotto soggetto a più ritocchi di prezzo rispetto all’anno scorso che già si era contraddistinto per la crisi delle materie prime e l’aumento del costo dei beni. Le uova invece rimangono praticamente con lo stesso prezzo del 2022. La Codacons ha stimato che l’aumento medio del prezzo delle colombe invece rispetto al 2022 è stato del 31,8%.

Aumenti fino al 73% nei supermercati

Salta all’occhio la percentuale dell’aumento medio, + 31,8%, mentre i picchi raggiungono secondo quanto diffuso dalla Codacons anche il 73,6% di aumenti nei prezzi della colomba pasquale. Supermercati e negozi sarebbero stati costretti a far schizzare i costi di uova e colombe alle stelle a causa degli aumenti relativi a bollette, energia e inflazione. Ma anche il costo dei beni di prima necessità hanno influito, secondo l’associazione dei diritti dei consumatori.

Tornando alle colombe pasquali, quelle classiche hanno fatto registrare i picchi più alti, come detto oltre il 70%, mentre quelle farcite con gusti come limone, cioccolato e pistacchio, le più articolate, arrivano a un massimo del 60,8%, con un minimo di 20,7% in più rispetto alla scorsa Pasqua.

Le colombe industriali, non artigianali, di seconda fascia si attestano sul 25% di aumento, con una nota catena di supermercati che dai 2,39 euro del 2022 è passata a 2,99 euro per la colomba da 750 grammi.

E ancora, un altro supermercato per la colomba da 1kg ha quasi raddoppiato il prezzo con un aumento del 58,6%, passando dai 4,98 euro del 2022 ai 7,90 euro di quest’anno.