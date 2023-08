Se mentre sei alla guida noti un casco per terra, chiama i soccorsi: cosa indica

Casco per terra mentre sei alla guida: che cosa sta a significare? Lo scopriamo insieme. Ecco perché dovresti chiamare i soccorsi se lo vedi.

Se noti un casco per terra mentre sei al volante della tua auto o stai semplicemente facendo una passeggiata, fermati immediatamente e chiama subito i soccorsi. Ecco per quale ragione dovresti agire repentinamente.

Segnali universali in strada: attenzione a quando guidi

Le strade possono essere il luogo più pericoloso del mondo se non percorse nel giusto modo. La cronaca italiana ma anche quella internazionale, detiene purtroppo un triste primato: tantissimi gli incidenti che si verificano quotidianamente e che purtroppo hanno risvolti fatali.

Il Codice della strada è severo quando si tratta di dettare leggi o prevedere sanzioni per il mancato rispetto di normative attenenti questa materia. Eppure ascoltiamo sempre più spesso ai telegiornali o leggiamo sui giornali o sui social, delle vite spezzate di giovani uomini e donne, in alcuni casi anche famiglie e bambini, a causa di una guida spericolata.

Mentre in alcuni casi non c’è più nulla da fare, in altri invece sì. Possiamo noi stessi salvare delle vite se iniziamo a fare caso ad alcuni segnali universali che sono molto eloquenti. Per esempio, tu sai cosa significa quando qualcuno lascia un casco per terra? Se non conosci la risposta, te la diamo noi.

Casco per terra mentre sei alla guida: cosa significa?

Che tu sia alla guida della tua automobile o che tu stia semplicemente passeggiando a piedi lungo la strada, poco importa: se vedi un casco per terra devi fermarti immediatamente e chiamare i soccorsi. Per quale motivo?

Mettere il casco per terra è un segnale universale adottato dai motociclisti per chiedere aiuto. Sì, proprio così. Se lo noti poggiato sull’asfalto, sull’erba o sul ciglio della strada, vicino alla moto o anche da solo, significa che qualcuno è in difficoltà e ha bisogno del tuo aiuto.

Se ti ritrovi ad affrontare questa situazione, non perdere tempo e contatta subito polizia od ospedali qualora fosse necessario: con il tuo intervento rapido potresti salvare una vita.

Attenzione però. Non è detto che il biker che appoggi il casco per terra sia in pericolo di vita. A prescindere da scenari tragici e drammatici come gli incidenti, il gesto del casco può stare a significare anche altro, per esempio che il motociclista ha rotto la sua moto o che è impossibilitato per qualsiasi altra ragione a rimettersi in strada.

In queste fattispecie e in quella soprammenzionata, ti consigliamo di fermarti e assicurarti che il proprietario del casco stia bene. Ci sono anche altri segnali universali che non conoscono destinazione geografica perché valgono in tutto il mondo, e che dovresti conoscere anche tu. Per esempio, se il casco non si trova per terra ma sulla moto, cosa sta a significare?

La risposta è semplice: il biker sta riposando. Se anche tu sei un motociclista ma alle prime armi, sappi che se ti trovi in difficoltà o se hai bisogno di aiuto, devi mettere invece il tuo casco per terra.

E se qualcuno di passaggio colpisce il nostro casco con un pugno? Cosa sta a significare? Anche questo è un gesto universale utilizzato dai bikers per segnalare la necessità di rallentare perché nella direzione che si sta percorrendo c’è un incidente in corso.