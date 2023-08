Pensioni INPS, bruttissime notizie annunciate dal Governo: è confermato per il 2024

Arrivano brutte notizie sulla Riforma delle Pensioni 2024. A parlarne è stato il Ministro dell’Economia Giorgetti.

Si vocifera che non soltanto potrebbe non arrivare nell’anno 2024, ma che addirittura potrebbe non essere inclusa negli anni successivi. Se così fosse, si tratterebbe di un’amara notizia, che sta facendo riflettere i pensionati del nostro Paese.

L’inflazione degli ultimi anni, infatti, ha spinto tantissimi pensionati a chiedere al Governo di Giorgia Meloni dei sostegni concreti. Questi sono già arrivati nel 2023, ma ora i cittadini avrebbero voluto ricevere notizie positive in vista del prossimo anno 2024.

Per avere delle certezze assolute in merito, bisognerà attendere che l’anno in questione inizi. Nel frattempo, vi sveliamo quali sarebbero le misure delle quali si è parlato in questi giorni.

Le misure delle quali si parla

Nei giorni scorsi, il Ministro dell’Economia Giorgetti ha parlato nel corso di un meeting che si è tenuto nella città italiana di Rimini. Durante l’incontro, il politico si è espresso sul tema della Riforma delle Pensioni 2024 e ha parlato in particolare del tema della natalità.

In particolare, avrebbe dichiarato che si tratterebbe di un tema fondamentale, per il quale non ci sarebbe “nessuna riforma che tenga nel medio e lungo periodo“. Le ragioni di ciò sarebbero legate ai numeri in Italia.

Varie testate giornalistiche italiane, come Il Sole 24 Ore, hanno riportato una notizia che sta facendo il giro del web. Ha scatenato parecchie reazioni da parte dei cittadini italiani, specialmente quelli in età pensionabile. Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli del caso.

Novità sulla Riforma delle Pensioni 2024

Moltissimi cittadini italiani sono in attesa di scoprire quali saranno le prossime novità relative alla Legge di Bilancio e alla Riforma delle Pensioni 2024. Qualche giorno fa, il Ministro dell’Economia del Governo di Giorgia Meloni si è pronunciato in merito, non senza scatenare qualche polemica da parte dei cittadini.

Il Ministro ha parlato della Riforma delle Pensioni 2024 e le sue parole non sono state considerate molto promettenti. In base a quanto riportato da varie fonti, la nuova Legge di Bilancio starebbe avendo difficoltà a concentrarsi sulla Riforma delle Pensioni.

Nonostante il Ministro non avrebbe citato né Quota 41 né Opzione donna, il Ministro avrebbe accennato al fatto che le risorse previste per la prossima Legge di Bilancio sarebbero alquanto limitate.

Proprio per questo motivo, il Governo di Giorgia Meloni dovrebbe voler confermare l’attuale Quota 103, già attiva nel corso del Governo di Mario Draghi. Per quanto riguarda Quota 41, invece, la misura voluta soprattutto dalla Lega di Matteo Salvini, non dovrebbero esserci possibilità che venga introdotta.

Alcuni parlano di modifiche alla misura, mentre altri sostengono che non verrà introdotta. Altri ancora parlano della presunta eliminazione di Opzione Donna o di una sua ipotetica confluenza con l’ape sociale. Non si hanno ancora fonti certe al riguardo. Ciò che si sa è che è previsto un tavolo di confronto con i sindacati, che chiedono maggiori tutele per i cittadini.

Dovremo aspettare il 2024, però, per avere la certezza che ci sarà o meno una nuova riforma sulle pensioni.