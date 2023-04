Se lo provi una volta non smetterai più di innaffiare le orchidee in questo modo

Innaffiare le orchidee in questo modo è geniale, come da consiglio dei vivaisti più esperti: il metodo è facilissimo.

Le orchidee sono piante bellissime e ricche di significato. Le popolazioni antiche erano solite regalare questa pianta in segno di ringraziamento, gratitudine o per donare qualcosa che fosse elegante. Insomma, una pianta con fiori meravigliosi dai colori unici dalle tipologie differenti. Non è un caso se i vivaisti esperti cercano di dare consigli su come innaffiare le orchidee, posizionare nel posto giusto in casa o giardino. La cura di questa pianta è difficile ma fondamentale. In pochi sanno che esiste un ingrediente naturale per innaffiare la pianta e nutrirla a fondo.

Orchidea, la pianta elegante da curare al meglio

Il segreto di questa pianta è la sua bellezza, i suoi colori e la difficoltà media di coltivazione. Non tutti, infatti, sono in grado di gestire una tipologia di pianta così complicata. Seguendo le istruzioni dei giardinieri esperti si potrà comunque ottenere una sua vita lunga.

Le tipologie dell’orchidea sono tantissime, con colori differenti per i suoi fiori regali. È una pianta elegante che impreziosice ogni ambiente. Predilige una zona umida e ben illuminata, dove poter crescere in totale armonia. Ama il caldo e non sopporta gli sbalzi di temperatura.

Il suo terreno deve essere sempre umido, ma non ci dovranno mai essere dei ristagni di acqua perché potrebbero far marcire le radici. Una cura infinita che si basa anche sul nutrimento. In pochi sanno che esiste un ingrediente naturale capace di donare tutto il nutrimento che necessita.

Ingrediente naturale per innaffiare le orchidee

Come evidenziato, quando si tratta di questa pianta elegante dai mille colori ci si pone sempre la domanda su come nutrirla. I vivaisti esperti non usano prodotti chimici, ricchi di conservanti. Per nutrire e proteggere la pianta optano per le bucce delle banane.

La buccia di banana è un concentrato attivo di minerali e vitamine, come il potassio che è un elemento indispensabile per questa pianta. Il fertilizzante con buccia di banana per orchidea è un plus indispensabile.

Questa acqua sarà arricchita di magnesio e potassio, oltre che vitamine essenziali per una crescita forte del suo fusto e miglioramento delle radici. Si possono aggiungere al compost, oppure si crea un’acqua essenziale ricca di principi attivi.

Un’acqua preparata in casa direttamente e facilmente. Infatti basterà tagliare le bucce oppure tritarle per poi metterle dentro un contenitore. Riempire quest’ultimo di acqua e lasciare al sole per 24 ore così da lasciare macerare il tutto. Il colore dell’acqua si trasformerà in arancio/mattone – marrone ed è dato dalle sostanze nutritive. Filtrare l’acqua e poi innaffiare la pianta, ripentendo l’azione anche una volta alla settimana.

In caso di dubbi chiedere direttamente al proprio vivaista di fiducia, per una cura immediata e corretta.