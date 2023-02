Questo ingrediente è in grado di far crescere e fiorire l’orchidea all’infinito

Orchidea, come averla fiorita all’infinito? Per farla crescere bella, sana e rigogliosa, hai bisogno di questo ingrediente. Le tue piante ti ringrazieranno.

Chi ha in casa un’orchidea, lamenta spesso questo problema: la mancata fioritura. Come ovviare? Ti serve solo questo ingrediente e la tua pianta crescerà sana e rigogliosa per sempre.

Orchidea, tutto sulla pianta più amata al mondo

Che tu sia un esperto pollice verde o un principiante alle prime armi che sta appena approcciando al mondo della floricoltura, sicuramente ti sarai ritrovato in casa con un’orchidea.

Secondo alcune statistiche, questa è una delle piante più vendute al mondo. La sua struttura, solida e robusta, i suoi colori splendenti oltre che i fiori meravigliosi che è in grado di cacciare, la rendono perfetta per dare un tocco di colore e vitalità alla tua casa.

Che cosa sappiamo su questo piccolo gioiello verde? Ti diciamo innanzitutto che l’orchidea appartiene alla famiglia delle monocotiledoni che generalmente sono conosciute nell’ambiente floristico per la complessità dei fiori.

Ne esistono all’incirca 25.000 specie e ben oltre 6000 ibridi. Le orchidee sono costituite da una morfologia variegata. Le dimensioni della pianta possono variare da 15 a 20 cm, allo stesso modo anche il peso.

L’orchidea può avere anche un’aroma piuttosto caratteristico o in taluni casi pungente o ripugnante come per la specie Bulpophyllum. Piante epifite, terrestri, perenni ed erbacee, nella maggior parte dei casi non hanno clorofilla.

A differenza di tante altre piante, esse prediligono particolarmente terreni rocciosi ma alcune specie crescono bene anche in prossimità dell’acqua. Chi possiede una orchidea, lamenta generalmente sempre lo stesso problema: la mancata fioritura. Come ovviare a questo inconveniente? Con tale ingrediente puoi avere un’orchidea rigogliosa e fiorita all’infinito.

Ingrediente segreto per piante sane e rigogliose

Se anche tu ti ritrovi a doverti prendere cura di un’orchidea che fa fatica a cacciare fiori, abbiamo una soluzione al tuo problema. C’è un ingrediente che salverà la tua pianta. Pronto a scoprire come avere una orchidea rigogliosa, sana e capace di cacciare i fiori all’infinito? Iniziamo subito.

Innanzitutto, ti diciamo che prendersi cura di un’orchidea non è così semplice come può sembrare. Ci sono alcune accortezze che devi tenere in considerazione per far sì che la tua pianta non appassisca.

Sapevi, per esempio, che la luce diretta del sole è in grado di bruciare foglie e fiori? Mettila sì in un ambiente luminoso ma in cui la pianta non sia colpita dai raggi diretti della luce solare.

Anche per quanto riguarda l’irrigazione, attenzione a non bagnarla eccessivamente. Impara a controllare l’umidità del terreno: se vedi che esso è troppo bagnato, significa che la pianta non ha bisogno di acqua, nel caso contrario, se il terreno dovesse apparire al tatto troppo asciutto, è necessario innaffiarla.

Passiamo ora però a svelare l’ingrediente segreto che ti consentirà di avere un’orchidea capace di sbocciare i fiori all’infinito. Curioso di sapere di che cosa si tratta? Te lo diciamo subito. Non devi fare altro che procurarti le lenticchie rosse!

Si, hai letto bene. Questi legumi dalle proprietà benefiche e straordinarie, sono ricche di vitamine e nutrienti che doneranno nuova linfa alla tua pianta. Come devi procedere? Ti basterà prendere un bicchiere da 250 ml e riempirlo di lenticchie che, ricche di minerali e vitamine, soprattutto del gruppo B, forniscono alla tua orchidea tutti i nutrienti necessari per crescere sana e rigogliosa.

La presenza poi nelle lenticchie di magnesio, fosforo e potassio contribuiscono a far sì che la tua orchidea acquisisca anche una lucentezza oltreché un aspetto sano. Come devi utilizzare però queste lenticchie? In maniera davvero molto semplice.

Procurati un barattolo di vetro piuttosto capiente all’interno del quale verserai due cucchiai di questi legumi che ricoprirai con 500 ml di acqua bollente. Lascia le lenticchie in ammollo per almeno 6 ore in modo tale che tutte le sue proprietà vengano rilasciate nell’acqua.

Anche le lenticchie rimanenti ci serviranno. Mettine due cucchiaini in una padella che posizionerai su un fornello a fiamma bassa. Lasciale tostare per 5 minuti, dopodiché passale in un mixer per macinarle.

Si verrà a creare una polverina che verserai in un contenitore di vetro o plastica. Prendi un cucchiaino di questa polvere e versalo in una caraffa che ricoprirai poi con un po’ di acqua bollita (te ne servirà all’incirca un litro).

Il tuo fertilizzante è pronto! Si consiglia di utilizzarlo una volta ogni 15 giorni, al mattino presto o nel primo pomeriggio, queste due sono le fasce temporali considerate migliori per la crescita delle piante.

Che cosa succede invece con le lenticchie che abbiamo lasciato in ammollo per 6 ore? Dovrai semplicemente filtrare l’acqua e versarla poi in uno spruzzino. Nebulizza il prodotto sulle foglie che appariranno subito più lucenti e, nel giro di pochi giorni, sane e bellissime.