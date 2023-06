Se lo fai tutto lo sporco uscirà dalla lavatrice: addio odori sgradevoli dal bucato

Tutto quello sporco dalla lavatrice, come mai non esce? Questo è il metodo migliore per eliminarlo in pochi minuti.

Quante volte lo sporco dalla lavatrice si accumula, rovinando anche i vestiti? Purtroppo nel tempo la manutenzione della lavatrice dovrebbe essere ordinaria, ma non tutti ci pensano. Calcare, residui di detersivo e ammorbidente portano ad avere dei capi poco puliti e igienizzati. Gli esperti del pulito hanno svelato il loro segreto: con questo metodo si elimina tutto lo sporco dalla lavatrice.

Lavatrice sporca: quali sono le cause?

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, ma spesso ci si dimentica che anche lei ha bisogno di cure e attenzioni. Uno dei problemi più comuni che può verificarsi all’interno della lavatrice è lo sporco che si accumula con il tempo e che può diventare fonte di cattivi odori. Vediamo quali sono le cause principali di questo fenomeno:

Utilizzo di detergenti non adatti, spesso si pensa che qualsiasi tipo di detersivo sia adatto per la lavatrice, ma non è così. Ogni modello di lavatrice ha le sue specifiche e, di conseguenza, richiede un tipo di detersivo specifico. L’utilizzo di detersivi non adatti può provocare la formazione di residui di sapone che si depositano sulla superficie interna o sui tubi, favorendo la proliferazione di batteri e cattivi odori;

Il lavaggio a basse temperature (inferiori a 40 gradi) può essere comodo per risparmiare energia elettrica, ma è anche una delle cause principali dello sporco che si accumula all’interno della lavatrice. A temperature basse, infatti, i batteri e i residui di sporco non vengono eliminati del tutto e si accumulano all’interno della vaschetta o sui tubi;

Aggiungere troppo detersivo al lavaggio, oltre a risultare in un spreco di prodotto, può avere effetti negativi sulla lavatrice. Il detersivo in eccesso può accumularsi sulla superficie interna della lavatrice, sulle guarnizioni o sui tubi, facilitando la proliferazione di batteri e cattivi odori;

Lavare la biancheria troppo spesso può causare lo stesso problema dei lavaggi a basse temperature. Se la lavatrice non viene utilizzata abbastanza spesso, infatti, le parti interne tendono ad accumulare sporco e umidità, favorendo la proliferazione di batteri e cattivi odori;

La lavatrice deve essere pulita e manutenuta regolarmente per poter funzionare al meglio. Spesso, tuttavia, ci si dimentica di fare la manutenzione, che include la pulizia della vaschetta, dei tubi e delle guarnizioni. Una manutenzione insufficiente favorisce la formazione di sporco e batteri.

Metodo per far uscire lo sporco dalla lavatrice

Gli esperti del pulito hanno voluto svelare il loro metodo per eliminare lo sporco dalla lavatrice, da usare almeno una volta alla settimana al massimo una volta al mese. Basterà prendere due tabs di detersivo per la lavastoviglie e metterle dentro il cestello.

Avviare ora un lavaggio a vuoto, così che il detersivo in tabs per lavastoviglie possa andare a pulire completamente l’interno dell’elettrodomestico. Eliminerà inoltre i residui di calcare e anche quelli di detersivo accumulato nel tempo.