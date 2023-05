Metti 2 limoni nella vaschetta della lavatrice: non hai mai avuto un bucato simile

Metti 2 limoni nella vaschetta della lavatrice: questo antico rimedio casalingo salverà il tuo bucato. Il procedimento è semplicissimo e il risultato finale grandioso.

Prova a mettere 2 limoni nella vaschetta della lavatrice e scopri che cosa succede. Oggi ti sveliamo finalmente il metodo segreto per avere un bucato impeccabile.

Il segreto per un bucato perfetto

Tutti i giorni la lavatrice lavora per noi. Non importa se viviamo da soli, in coppia o con dei figli: ci saranno sempre tantissimi vestiti da lavare.

Fortunatamente, la tecnologia moderna ci permette di avere a disposizione degli elettrodomestici innovativi che con un ciclo rapido assicura un lavaggio impeccabile. Eppure, se stai leggendo questo contributo, è perché qualcosa con la pulizia dei tuoi capi non sta funzionando come dovrebbe.

Hai ultimamente notato un odore sgradevole fuoriuscire dalla tua lavatrice? O ancora peggio, sono i tuoi vestiti a non profumare più dopo il lavaggio? Se la risposta ad una o ad entrambe a queste domande è sì, allora c’è un problema importante che deve essere risolto.

Innanzitutto, vogliamo farti presente che talvolta sono i detersivi che utilizzi a non essere buoni, anche se li hai pagati tanto. Proprio essi possono finire per rovinare il tuo elettrodomestico e di conseguenza anche i tuoi vestiti.

Sai che puoi sostituire il classico detersivo con aceto bianco o bicarbonato di sodio? Te ne basta solo un misurino per avere risultati incredibili: i tuoi vestiti saranno profumati, morbidi e senza nemmeno una piega.

Ma questi non sono gli unici sistemi ecologici che puoi utilizzare. Sai per esempio cosa succede se metti 2 limoni nella vaschetta della lavatrice? Il risultato è incredibile.

Cosa succede se metti 2 limoni nella lavatrice

Non sempre i detersivi più costosi o quelli di marca ti garantiscono un bucato impeccabile. Anzi, alcune volte succede proprio l’esatto contrario.

I detersivi possono letteralmente intasare gli scarichi del nostro elettrodomestico e di conseguenza restituirci vestiti sporchi e dall’odore sgradevole, come se non fossero mai stati lavati. Cosa fare in questi casi?

No, non è necessario chiamare un tecnico. Devi solo seguire i nostri consigli per risolvere definitivamente il problema. Prima di spiegarti che cosa devi fare, devi sapere una cosa importante.

Se di recente hai iniziato a sentire un odore sgradevole provenire dalla tua lavatrice o addirittura dai tuoi panni, è probabile che nel tuo elettrodomestico si sia formata la muffa.

Probabilmente essa è già arrivata nella vaschetta dei detersivi. Questi ultimi, forse non lo immagini, possono attirare davvero tanti germi e batteri. Ecco perché dovresti correre subito ai ripari.

Il trucco che ti stiamo per svelare lo adottano soprattutto le casalinghe super esperte in pulizie domestiche. Devi procurarti solo 2 limoni da mettere nella vaschetta della lavatrice.

In questo scomparto si accumulano i residui di ammorbidente e detersivo i quali impediscono il corretto funzionamento dell’elettrodomestico. Ma non è tutto. Essi favoriscono inoltre la proliferazione di batteri, germi e muffe.

Risultato finale? Lavatrice che rischia di rompersi e vestiti rovinati da macchie e impossibili da indossare per via del cattivo odore.

Come risolvere questo problema lo abbiamo accennato poco sopra: devi procedere alla pulizia del tuo elettrodomestico e per farlo devi mettere 2 limoni nella vaschetta della lavatrice.

Come utilizzare il limone in lavatrice

Il procedimento da seguire è questo: versa il succo di due limoni e un bicchiere di aceto di vino nel cassetto dei detersivi e lascia che il prodotto agisca per qualche ora. Poi asciuga e pulisci bene il tutto: ogni residuo di detersivo sarà scomparso. Sia l’aceto che il limone hanno proprietà sbiancanti e antibatteriche, sfruttale al massimo!

Sai che i limoni puoi inserirli anche all’interno dell’oblò? Avvia un lavaggio a vuoto a 90 gradi e lascia che la tua lavatrice si disinfetti alla perfezione.

Anche il bicarbonato di sodio può diventare il tuo alleato nelle pulizie domestiche. Per quanto riguarda il bucato, aggiungine 20 grammi in 1 litro di acqua calda e versa la soluzione sempre nella vaschetta della lavatrice. Aspetta 30 minuti e lava il tutto con acqua fredda: il cassetto detersivi sarà privo di muffa e di cattivi odori.

Altro metodo. Versa in 1 litro di acqua bollente, 5 cucchiai di sale fino e il succo di un limone. Lascia agire questa miscela per due ore e poi pulisci tutto. Per evitare che anche i tuoi vestiti finiscano per puzzare di muffa e sporco, non devi limitarti però a pulire solo il cassetto dei detersivi ma devi igienizzare anche l’interno della lavatrice.

In questo caso, versa nella vaschetta del detersivo mezzo bicchiere di aceto bianco e il succo di due limoni. Fai partire un lavaggio a vuoto a 90 gradi. Dopo aver fatto ciò, pulisci con un panno imbevuto di aceto e limone, la gomma della lavatrice, l’oblò e le parti metalliche.

Ti assicuriamo che con questi suggerimenti non avrai più problemi di muffa e cattivi odori. Ricorda poi un altro piccolo suggerimento: dopo il lavaggio, stendi immediatamente il bucato e lascia l’oblò della lavatrice sempre aperto.

Tutti questi consigli ti saranno senza dubbio molto utili. Così facendo, eviterai non solo di acquistare un nuovo elettrodomestico ma anche i vestiti che con i nostri suggerimenti saranno profumati e puliti sempre.