Se le formiche hanno invaso il tuo giardino ecco come combatterle: servono 20 centesimi

Invasione di formiche? Ecco come salvare il tuo giardino: con soli 20 centesimi, la colonia di questi fastidiosi insetti scomparirà subito dalla tua vista.

Se le formiche hanno finito per invadere il tuo bel giardinetto, devi correre subito ai ripari. Ecco come combatterle. Per sbarazzarti di questi insetti ti servono solo 20 centesimi.

Insetti nel giardino: come risolvere il problema

Se anche tu hai a disposizione un piccolo giardino, che sia sul terrazzo o sul balcone o ancor meglio se disponi invece di uno spazio ancora più grande, ti sarai ritrovato a combattere contro un problema fastidiosissimo: l’attacco degli insetti.

Tanti di questi esserini, talvolta microscopici, arrivano nel nostro spazio verde finendo per danneggiare piante, fiori e frutti. Le formiche soprattutto sono quelle più distruttive. Per quanto innocue e mansuete possano sembrare, riescono invece a provocare danni anche piuttosto importanti.

Come puoi proteggere il tuo giardino dall’attacco degli insetti? Ovviamente i più esperti ti proporranno una soluzione efficace ma per nulla ecologica come veleni o prodotti piuttosto forti che proteggono le piante dall’attacco degli insetti.

Se ti dicessimo invece che c’è una soluzione per sbarazzarti, per esempio delle formiche, in maniera semplicistica e soprattutto economica, come reagiresti? Ecco il sistema che ti permetterà di combattere questi insetti e di riappropriarti finalmente del tuo giardino.

Il sistema economico per sbarazzarsi delle formiche

Che tu sia un giardiniere esperto o un novellino, ti ritroverai sicuramente ad affrontare un problema comune: la lotta alle formiche. Quante volte le tue piante, i tuoi fiori o i tuoi frutti sono stati presi d’assalto da questi piccoli insetti?

Per quanto tranquilli possano sembrare, essi sono in realtà molto distruttivi. Le formiche portano per esempio sulle nostre piante gli afidi che a loro volta proliferano e rovinano i nostri gioiellini verdi.

Se vuoi sbarazzarti definitivamente delle formiche, devi allora utilizzare questo sistema. In pochissimo tempo e soprattutto con una spesa irrisoria, avrai finalmente risolto questo sgradevole inconveniente e tra l’altro in maniera anche super green.

Pronto a scoprire il sistema che salverà il tuo giardino? Allora iniziamo immediatamente. Per realizzare questa ricetta “allontana insetti” avrai bisogno di due tuorli d’uovo sodo, di mezzo cucchiaino di miele e di un cucchiaino di acido borico in polvere.

Procedi in questo modo: schiaccia i tuorli bolliti servendoti di una forchetta e trasferisci il contenuto in un vasetto. Aggiungi poi il miele e mescola bene il tutto. Infine unisci l’acido borico e continua a mescolare.

Il tuo composto è pronto. Prendi una piccola quantità di questo prodotto – più o meno delle dimensioni di un chicco di mais – e posizionalo intorno o al centro del formicaio. Questi tre elementi combinati insieme sono sufficienti per incuriosire le formiche che, una volta entrate a contatto con questo composto, moriranno per disidratazione.

Attenzione a rispettare le dosi indicate nella ricetta. Conoscevi questo sistema? Con soli 20 centesimi potrai risolvere il problema delle formiche nel giardino. Esistono però anche altre soluzioni che ti saranno sicuramente utili.

Per esempio, sapevi che le foglie di alloro allontanano questi insetti? Esse emanano un odore così forte e pungente che rappresenta un vero e proprio repellente naturale per le formiche.

Disponile vicino agli angoli della tua casa o dove noti il formicaio e vedrai che le colonie di questi insetti inizieranno a sparire. Puoi sostituire l’alloro anche con un pizzico di cannella o di pepe nero, il risultato è lo stesso.

Anche il mix di bicarbonato di sodio e zucchero è un rimedio casalingo per allontanare le formiche dal tuo giardino. Quando avrai individuato il formicaio, distribuisci un po’ di bicarbonato di sodio e di zucchero con l’aiuto di un cucchiaino e nel giro di poco tempo questi insetti saranno solo un lontano ricordo.

Anche la menta che ha un odore molto forte, è in grado di spaventare le formiche così come l’amido di mais e la polvere di talco. Insomma, le soluzioni esistono, sono tante e non per forza inquinanti. Sbarazzarsi delle formiche è possibile e pure quasi a costo zero.