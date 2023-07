Se hai uno di questi vecchi oggetti in casa ritieniti fortunato: valgono 10.000 euro

By

Questi vecchi oggetti e giocattoli tenuti ormai in soffitta possono valere una vera fortuna. Ecco quali sono.

Vi ricordate i giochi con cui giocavate da bambini? In tanti li hanno conservati in buste o cassettoni in soffitta. Ma forse è il caso di andare a rispolverarli: oltre che un valore affettivo, molti di questi vecchi oggetti sono diventati dei veri e propri pezzi da collezione che possono raggiungere cifre stellari. Quali sono?

Vecchi oggetti diventati preziosi: Super liquidator e Tamagotchi

Una delle icone dell’estate per molte generazioni di bambini sono state le pistole ad acqua. Tuttavia, non tutte le pistole ad acqua sono ricercate dai collezionisti. Sono le edizioni limitate del Super liquidator a far battere i loro cuori. Negli anni ’90, queste pistole ad acqua furono un must-have durante le vacanze estive, offrendo divertimento e competizione tra i bambini. Oggi, hanno un valore che può raggiungere i 500 euro.

Sempre in quegli anni, un piccolo videogioco portatile catturò l’attenzione di milioni di bambini in tutto il mondo: il Tamagotchi. Questo gioiellino virtuale richiedeva cure e attenzioni per mantenere in vita un piccolo animaletto.

Il Tamagotchi diventò un fenomeno di massa e un’icona della cultura popolare dell’epoca. Oggi, un Tamagotchi originale può valere fino a 300 euro, alimentando la nostalgia dei collezionisti che desiderano rivivere quei momenti magici dell’infanzia.

iPhone di 1° generazione

Con l’avvento della tecnologia e l’enorme successo degli iPhone, i primi modelli di questo smartphone di Apple sono diventati dei veri e propri cimeli preistorici. L’iPhone di 1ª generazione, se in buone condizioni e funzionante, può essere venduto a collezionisti per cifre impressionanti, che possono raggiungere addirittura i 10.000 euro.

La cifra stellare raggiunta da questi smartphone si deve alla loro iconicità. L’iPhone di 1° generazione, infatti, ha segnato una svolta epocale nel mondo della tecnologia. Lanciato da Apple nel 2007, questo innovativo smartphone ha rivoluzionato il concetto di telefono cellulare.

Introducendo un touchscreen capacitivo e un’interfaccia utente intuitiva, l’iPhone ha reso l’accesso alle funzionalità avanzate semplice e immediato per gli utenti. Inoltre, ha introdotto App Store, aprendo le porte a un’infinità di applicazioni che hanno trasformato il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi mobili.

In questo modo, l’iPhone di 1° generazione ha gettato le basi per la crescita esponenziale della tecnologia mobile e ha segnato l’inizio di una nuova era di comunicazione e connettività.

Ancora vecchi giochi: Mario Kart 64 e Lego

Negli anni ’90, Nintendo ha regalato ai giovani appassionati di videogiochi una delle sue gemme più amate: Mario Kart 64. Questo gioco di corse con i celebri personaggi di Mario Bros ha entusiasmato intere generazioni con le sue sfide e il divertimento frenetico. Oggi, una copia originale di Mario Kart 64 può valere fino a 2.200 euro, riflettendo la passione duratura per questo classico intramontabile.

Quando si parla di giocattoli iconici, i mattoncini Lego occupano un posto speciale nel cuore dei bambini e dei collezionisti. Nel 1980, Lego ha prodotto un modello epico: il Millennium Falcon.

L’interesse per i Lego è cresciuto nel tempo, e il Millenium Falcon originale rappresenta una pietra miliare nella storia dei set Lego. Questo set, se completo di tutti i pezzi e conservato in buone condizioni, può raggiungere un valore di 3000 euro.

Come abbiamo visto, quindi, i giochi e gli oggetti di un tempo possono avere un valore insospettabile per i collezionisti. Quindi, se avete qualche vecchio oggetto nascosto in soffitta, potrebbe valere la pena riportarlo alla luce e scoprire il suo valore sul mercato del collezionismo.