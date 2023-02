Ecco qual è il metodo più efficace per far sparire un fungo sulle unghie di mani e piedi. Si tratta di un rimedio davvero naturale.

Vi sveliamo una delle soluzioni più efficaci per rimuovere definitivamente un fungo sulle unghie.

Fungo sulle unghie, ecco perché si presenta

I funghi alle unghie, noti anche come onicomicosi, sono una condizione comune e fastidiosa che colpisce molte persone. Questa infezione può causare un’infiammazione dolorosa, un cambiamento di colore o di forma dell’unghia e un’ispessimento o una deformazione dell’unghia stessa. Ma perché si verificano i funghi alle unghie?

I funghi alle unghie possono essere causati da diversi tipi di funghi, tra cui dermatofiti, lieviti e muffe. Questi funghi prosperano in particolare in questi casi:

ambienti caldi e umidi , come nelle scarpe e nei calzini sudati;

, come nelle scarpe e nei calzini sudati; nelle docce comuni o nelle piscine pubbliche.

Ciò significa che le persone che camminano a piedi nudi in queste aree o che indossano scarpe strette o umide per lungo tempo sono a maggior rischio di sviluppare funghi alle unghie.

Tuttavia, ci sono altri fattori di rischio che possono aumentare la probabilità di contrarre un’infezione fungina alle unghie. Ad esempio malattie croniche come il diabete, che può compromettere la salute delle unghie e aumentare la suscettibilità alle infezioni.

Un trauma all’unghia, come un infortunio o una frattura, che può danneggiare la superficie dell’unghia e creare un punto di ingresso per i funghi. Un sistema immunitario compromesso, ad esempio a causa di una malattia o di farmaci immunosoppressori, può rendere il corpo meno in grado di combattere le infezioni.

Abitudini malsane come il fumo o una dieta poco equilibrata possono compromettere la salute generale del corpo e della pelle. Inoltre, ci sono alcune abitudini quotidiane che possono aumentare il rischio di sviluppare i funghi alle unghie:

indossare scarpe strette o scarpe con la punta stretta;

o scarpe con la punta stretta; non lavarsi i piedi regolarmente;

asciugare bene i piedi o le mani dopo la doccia o il bagno;

tagliare le unghie senza regolarità;

non pulirle adeguatamente.

Non cambiare le calze ogni giorno o indossare calze sintetiche che non permettono alla pelle di respirare. Infine, è importante notare che i funghi alle unghie possono essere altamente contagiosi. Pertanto, è essenziale prendere le precauzioni necessarie per prevenire la diffusione dell’infezione, come evitare di condividere asciugamani o calzini, non camminare a piedi nudi in luoghi pubblici e usare prodotti per il piede che contengono ingredienti antifungini.

Fagli sparire all’istante con questo metodo

I funghi alle unghie delle mani o dei piedi sono una fastidiosa condizione che può causare disagio e imbarazzo. Tuttavia, ci sono diverse soluzioni naturali che possono aiutare a liberarsi dei funghi ai piedi e uno dei rimedi più efficaci è una pasta a base di bicarbonato di sodio, aceto e olio essenziale.

Il bicarbonato di sodio ha proprietà antibatteriche e antifungine che possono aiutare a combattere i funghi ai piedi. L’aceto, d’altra parte, ha un’alta concentrazione di acido acetico che può aiutare a creare un ambiente inospitale per i funghi. Infine, l’olio essenziale è un potente agente antimicrobico che può aiutare a prevenire la diffusione dei funghi.

Ecco come preparare e utilizzare la pasta:

Ingredienti:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di aceto

10 gocce di olio essenziale (preferibilmente olio essenziale di tea tree)

In una ciotola, mescola insieme il bicarbonato di sodio e l’aceto fino a formare una pasta spessa. Aggiungi le gocce di olio essenziale e mescola bene. Applica la pasta sulle unghie di piedi e mani infette dai funghi. Assicurati di coprire completamente l’area interessata.

Con uno spazzolino da denti vecchio, spazzola delicatamente le unghie dei piedi e delle mani per rimuovere eventuali detriti o cellule morte della pelle. Lascia riposare la pasta sui piedi e sulle mani per 10-15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida e asciuga accuratamente i piedi e le mani.

Ripeti il trattamento una volta al giorno, fino a quando i funghi ai piedi non saranno scomparsi. Ecco alcuni consigli aggiuntivi che possono aiutare ad accelerare la guarigione: