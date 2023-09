Se fai questa mossa entro il 30 novembre, potrai andare in pensione a 63 anni

Esiste da tempo una possibilità che vi permette di andare in pensione a 63 anni a molti cittadini italiani. Vi spieghiamo cosa è la certificazione del diritto alla pensione.

La data che dovete assolutamente scrivervi è quella del 30 novembre. Nel penultimo mese del 2023 infatti dovrete compiere una mossa che si rivelerà essenziale se volete entrare in pensione a soli 63 anni. Ora vi mostriamo tutte le news riguardo questa possibilità.

Andare in pensione a 63 anni è possibile

Molti italiani si domandano se esiste la possibilità di entrare in pensione con soli 63 anni. Oggi vi riportiamo alcune informazioni che abbiamo al riguardo e che sono state rese note da molti CAF sul web. A quanto pare infatti è possibile per alcuni cittadini italiani di andare in pensione con quell’età, ma soltanto se la persona è in possesso di alcuni requisiti.

In particolare si farebbe il riferimento ad alcune misure che il potenziale pensionato dovrebbe poter sfruttare. Alcune sarebbero l’Ape sociale e Quota 41. E’ importante che sottolineiamo che per poter beneficiare dell’Ape sociale bisogna aver accumulato almeno 30 anni di contributi oltre che naturalmente avere 63 anni.

I 30 anni sono sufficienti se si tratta di caregiver, persone che soffrono di una certa disabilità e se sono disoccupati. Riguardo a Quota 41 invece è centrale che la persona abbia almeno 41 anni di contributi e abbia iniziato a versarli prima dei 19 anni. Insomma, in Italia c’è la probabilità di andare in pensione in anticipo ma soltanto se il soggetto ha determinati requisiti.

In ogni caso non è sufficiente che la persona lo sia, perché dovrebbe comunque agire prima di un certo periodo di tempo, prima che si verifichi una scadenza cardinale. Stiamo parlando appunto del 30 di novembre, l’ultimo giorno di questo mese e l’ultimo nel quale è possibile presentare una richiesta.

Come inviare la certificazione del diritto alla pensione

Le persone che sono conquistate dall’idea di entrare in pensione a 63 anni possono innanzitutto inviare una richiesta all’INPS. L’Ente di Previdenza Sociale riceverà la documentazione in questione e la valuterà in modo che i cittadini possono ricevere una risposta abbastanza immediata.

La richiesta che gli italiani devono mandare è quella concernente la certificazione del diritto alla pensione. Con 63 anni e entro il 30 di novembre può essere possibile inviare una richiesta che permette proprio la certificazione di tale diritto.

Molte persone credono che si tratta di una domanda di pensionamento ma non è per nulla così. E’ invece una richiesta che bisogna inviare per capire se in effetti le persone sono in possesso dei requisiti giusti che permettono l’ingresso in pensione.

Molti cittadini del nostro Paese non conoscono bene questa pratica forse perché non ne hanno mai sentito parlare. Tuttavia esiste da diverso tempo e molti CAF consigliano di presentarla perché è una sorta di campo preparatorio per la successiva richiesta di pensionamento.

Quindi se siete interessati a entrare in pensione in modo anticipato potete valutare la facoltà di presentare questa domanda all’INPS che potrebbe rispondervi anche in tempi brevi.