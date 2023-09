Incendio in un capannone al quartiere Trullo, a Roma

Roma brucia di nuovo al Trullo, dove in queste ore un capannone adibito a magazzino ha preso fuoco. Sul posto, in zona Roma ovest, sono impegnati i pompieri.

Non è chiara la causa dello scoppio del rogo e non è stato reso noto cosa contiene il capannone, di certo è possibile intuire la presenza di sostanze infiammabili data l’alta colonna di fumo che si sta ergendo in queste ore. È visibile da lontano ed è sempre più grande, sta rendendo l’aria irrespirabile e diverse squadre dei vigili del fuoco sono arrivati in supporto dei primi giunti sul posto. Paura nei quartieri di Trullo e Portuense ma al momento non sembrerebbero esserci feriti né altri edifici coinvolti.

Incendio al Trullo, a Roma

Un vasto incendio ha colpito in queste ore il quartiere Trullo, a ovest della capitale. Precisamente, le fiamme hanno avvolto un capannone adibito a magazzino, sviluppando una enorme colonna di fumo nero avvistata a chilometri di distanza. Questa ha invaso in poco tempo l’aria rendendola irrespirabile per i quartieri del Trullo ma anche per quello vicino, zona Portuense.

Sul posto, in vicolo Monte delle Capre 108, sono giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Mentre questi ultimi sono impegnati nel contenimento delle fiamme, i sanitari stanno verificando la presenza di feriti o altri eventuali disagi ai residenti. Finora non sono state segnalate vittime, infatti fortunatamente il magazzino era vuoto al momento dello scoppio del rogo, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.

Non sarebbero rimasti coinvolti altri edifici, tuttavia ci sono stati dei casi di lieve intossicazione, trattati prontamente dal personale sul posto. Nessuno caso grave è stato segnalato però la situazione rimane delicata e sotto monitoraggio.

Dalle notizie apprese finora – che non sono molte visto che il fatto è avvenuto poco fa – sappiamo che a prendere fuoco è stato un capannone che si trova in via Monte Lupo Fiorentino. Sul posto sono attive le forze dell’ordine per delimitare l’area e deviare la circolazione veicolare mentre sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle strutture adiacenti. Poi avverrà la stima dei danni.

Le strade vicine al deposito sono state chiuse e molti residenti della zona hanno lasciato le abitazioni per il fumo asfissiante.

I carabinieri dell’Eur sono a lavoro per accertare le cause del rogo, scoppiato intorno alle ore 9. Si indaga sulla dinamica e dai primi dettagli è emerso che sarebbero due le strutture interessate dall’incendio.

L’incendio in una palazzina

Abbiamo aperto l’articolo parlando di un nuovo incendio al Trullo perché in effetti proprio pochi giorni fa c’è stato un altro rogo che ha colpito una palazzina di 3 piani, sempre nello stesso quartiere.

Quella fra il 30 e il 31 agosto è stata una notte di fuoco nel quartiere romano, quando al civico 55 di via Giovanni Porzio è partito un incendio che in pochi minuti dalle cantine ai piani terra ha colpito la parte superiore dell’edificio, in particolare il primo piano.

Le fiamme hanno svegliato gli abitanti della palazzina, che in pochi minuti sono stati evacuati dai pompieri per motivi di sicurezza. A parte la paura, non sono stati registrati feriti e il rogo è stato domato in poche ore senza particolari difficoltà.

Sul posto, data la presenza delle bombole, anche in tecnici Italgas per i sopralluoghi del caso. E mentre le autorità assistevano gli evacuati, è iniziata la stima dei danni, evidenziati in primis nei locali cantine e poi nella parte esterna della palazzina di tre piani: il primo è stato investito in pieno ma anche quelli superiori sono stati pesantemente danneggiati.