Se conosci questo segreto non getterai più le reti della cipolla: come riutilizzarle

Se conosci questo segreto, sicuramente non potrai gettare mai più le reti della cipolla: ecco cosa fare per riutilizzarle e per ottenere qualcosa di davvero sorprendente.

Tra i rimedi casalinghi che si possono utilizzare in casa, quando si hanno determinate problematiche da risolvere nelle proprie abitazioni, rientra anche un metodo molto utile. Conoscere un segreto correlato alla classica rete che si adopera per contenere le cipolle è certamente un’ottima opportunità da mettere in pratica, per quanto concerne determinati problemi che si possono verificare in casa. Ecco cosa bisogna sapere a tal proposito.

Il segreto per non gettare più le reti della cipolla

Se si tratta di voler scoprire o conoscere, noi donne siamo sempre in prima linea, soprattutto se si tratta di metodi naturali che possono riguardare la nostra casa.

Spesso le casalinghe, in modo particolare, cercano dei rimedi naturali che possano essere di grande utilità, per la soluzione di difficoltà che si possono venire a creare nella propria abitazione. A tal proposito infatti si parlerà, per esempio, della rete delle nostre cipolle.

Tra l’altro si cercano sempre dei metodi semplici e allo stesso tempo di notevole efficienza, basati sull’uso di elementi che solitamente si trovano già nelle proprie dimore. Oltre al fatto che generalmente si tratta di cose assolutamente economiche e facilmente reperibili, così da essere un ottimo supporto pure da un punto di vista economico.

Poter contare su rimedi non soltanto naturali, ma pure semplici e non costosi è di sicuro un aspetto assolutamente interessante e gradito, visto che permette di poter avere un gran risparmio e contemporaneamente un mezzo pratico e utile da usare in casa.

Ma a cosa potrebbe servire una rete delle cipolle, oltre al fatto di contenere appunto le cipolle che si hanno in casa? Quando lo scoprirete, non butterete più via questa rete: provare per credere!

In che modo si può riutilizzare una rete per le cipolle

Tutti noi molto probabilmente abbiamo nelle nostre case una rete per cipolle. Se avete una rete contenente le cipolle, una volta terminate le vostre cipolle, non buttatela via, quindi.

Potrete riutilizzarla in un altro modo, anziché gettarla via. Ecco che si parla di un segreto collegato a quest’elemento, che vi lascerà letteralmente stupefatti. Cosa fare dunque, a tal proposito?

Come prima cosa bisogna prendere il sacchetto a rete che conteneva originariamente le vostre cipolle. Di solito l’apertura di questo tipo di rete si può chiudere mediante una sorta di nastro che si apre e chiude. In tal caso, prima di iniziare, si dovrà provvedere a togliere il mezzo per la chiusura e l’apertura della rete.

Dopodiché potrete continuare con l’esecuzione del suo riutilizzo.

Difatti, dopo aver tolto il nastro posto sulla parte alta del sacchetto a rete, serviranno delle pratiche forbici grandi per iniziare a fare il secondo passaggio.

Infatti a questo punto si dovrà procedere cominciando a tagliare prima lateralmente e poi la parte bassa del sacchetto a rete. Praticamente dovrete aprire mediante le forbici, i lati chiusi della rete.

Una volta eseguito questo passaggio, si dovrà aprire bene la rete in questione e andare avanti con altri passaggi.

Altri passaggi da eseguire

Proseguire tagliando in basso a sinistra una forma quadrata della rete, con delle misure corrispondenti esattamente a 8×8 cm. Ora vi serviranno pure un filo e un tappo di plastica di una bottiglia.

Avvolgendo questo filo intorno al tappo, bisognerà poi bloccarlo una volta completato il giro attorno al tappo, in maniera tale da creare con questo filo la forma del tappo.

Il cerchio realizzato con il filo si andrà quindi a inserire al centro del quadrato di rete tagliato in precedenza.

La forma quadrata della rete dovrà risultare completamente avvolta intorno al cerchio fatto col filo. Solo a questo punto si prenderà il cotone bianco utilizzato per il cucito, che servirà per chiudere questa forma quadrata della rete alla base del cerchio, in modo tale da poterla chiudere perfettamente.

Tutto questo sarà utile per non consentire al cerchio di fuoriuscire da questa forma quadrata tagliata dal sacchetto in rete delle cipolle.

Ora servirà uno di quei nastri che solitamente si usano per decorare i mazzi di fiori. Questo nastro si andrà ad avvolgere tutto intorno alla base del cerchio, per chiudere in una maniera più accurata la rete che copre il cerchio creato col filo.

Questo nastro servirà pure per coprire tutto il filo rimanente, lasciato sporgere da sotto al cerchio.

Dopo aver fatto questo primo cerchio in questo modo, farne 4 uguali con la rete rossa e prepararne altri 4 allo stesso modo, prediligendo la tonalità verde.

Ultimi passaggi per usare le reti della cipolla: ecco cosa fare nella parte finale

A questo punto stiamo per raggiungere la fase finale di quello che stiamo raccontando. E’ infatti il momento di prendere un filo di lana giallo e avvolgerlo per ben 10 volte intorno al vostro dito. Tagliare il filo sporgente, togliere dalla punta del dito il filo di lana e chiuderlo al centro col filo che sporgeva e che è stato precedentemente tagliato.

Tagliarlo su entrambi i lati e avvolgerlo con un filo nero chiuso sotto. La parte di lana dovrà essere coperta da un quadrato della rete chiuso sempre alla base col filo, per poi avvolgere anche in questo caso il gambo creato dal filo sporgente con del nastro verde.

Pure in questo caso bisognerà ripetere l’operazione 4 volte, unendo i 4 pezzi insieme col nastro verde. Porre, poi, intorno con un doppio strato i cerchi realizzati in precedenza col colore rosso e poi col verde, chiudendoli sempre col nastro verde. Aprite verso l’esterno i cerchi in rete e avrete creato un meraviglioso fiore!

Insomma senza accorgervene darete vita a un bellissimo fiore. L’avreste mai detto! Tutto sarà possibile grazie all’esecuzione e alla precisione dei passaggi che seguirete e che dovrete seguire nel modo che è stato indicato in questo articolo. I risultati saranno davvero sorprendenti e fantastici tanto che vorrete replicare tutto il prima possibile.