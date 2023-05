Se coltivi questi fiori vicino al basilico resterà fresco e rigoglioso per anni

Esistono dei fiori perfetti per essere coltivati accanto al basilico, perché lo proteggono e lo fanno crescere sano. Ecco quali sono.

Il basilico è una pianta molto amata in cucina per il suo aroma e sapore unici. Coltivarla in casa o in giardino può essere molto gratificante, ma anche un po’ complicato. Una delle sfide più grandi quando si coltiva il basilico è mantenere lontani i parassiti che possono danneggiarlo. Fortunatamente, ci sono dei fiori che possono essere coltivati vicino al basilico per tenere lontani questi insetti dannosi e migliorare la crescita della pianta. Scopriamo quali sono.

Coltivare piante floreali accanto alle erbe aromatiche

Coltivare piante floreali accanto alle piante aromatiche può essere una scelta molto intelligente per molti motivi. In primo luogo, molte piante floreali sono attrattive per gli insetti impollinatori, come le api, che possono aiutare a mantenere la salute del giardino. Le piante aromatiche, d’altra parte, spesso emettono un aroma che può aiutare a respingere gli insetti indesiderati, come le zanzare.

Inoltre, alcune piante floreali, come la calendula o la viola, possono essere utilizzate per scopi culinari e possono quindi essere un’aggiunta utile al giardino per chi ama cucinare.

Le piante aromatiche, come il rosmarino, il timo e la menta, possono anche trarre beneficio dalla vicinanza alle piante floreali, poiché queste ultime possono aiutare a mantenere l’umidità del terreno e a prevenire le infestazioni di parassiti.

Infine, la varietà di colori e forme che le piante floreali possono offrire può essere un’aggiunta molto piacevole alla vista del giardino e può contribuire a creare un ambiente sereno e rilassante. Coltivare fiori accanto alle piante aromatiche, quindi, può essere una scelta vincente per migliorare l’aspetto e la salute del proprio giardino. Ma quali sono i fiori ideali da coltivare vicino al basilico?

Quali sono i fiori amici del basilico

Tra i fiori più utili per la coltivazione del basilico ci sono la borragine, la calendula, la camomilla, il geranio, la lavanda, il nasturzio, la petunia e la tagete. Ognuno di questi fiori ha una funzione specifica nella protezione e nella crescita del basilico.

Queste piante floreali, infatti, tengono lontani gli insetti pericolosi e migliorano la crescita e il sapore del basilico. Ma non solo: hanno anche un ruolo fondamentale nell’attirare gli insetti impollinatori.

Questi insetti sono essenziali per la riproduzione di molte piante, compreso il basilico. Quindi, se si vuole avere una produzione abbondante di basilico, è importante creare un ambiente favorevole agli impollinatori.

Analizziamo i fiori amici del basilico uno ad uno. La borragine, ad esempio, è in grado di tenere lontani i bruchi che potrebbero danneggiare il basilico. La calendula è utile per tenere lontani insetti e mosche bianche, entrambi dannosi per la pianta di basilico.

La camomilla, invece, ha dei fiori che attraggono gli insetti impollinatori, come le api, utili per la crescita del basilico. Il geranio ha la capacità di respingere i parassiti che cercano di attaccare le piante vicine, mentre la lavanda tiene lontani gli insetti.

Il nasturzio ha dei fiori che respingono le zanzare e attraggono api e altri insetti impollinatori. Anche la petunia ha proprietà repellenti nei confronti degli insetti pericolosi per il basilico. Infine, la tagete è in grado di tenere lontani afidi e mosche bianche.

Oltre a questi fiori, è importante sapere quali piante evitare di coltivare vicino al basilico. La menta e l’origano, ad esempio, possono assorbire tutti i nutrienti disponibili nel terreno, sottraendoli anche alle piante circostanti. Per questo motivo, è meglio evitare di coltivare queste piante vicino al basilico se si vuole avere una crescita sana e rigogliosa.