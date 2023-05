Questa profumatissima erba aromatica allontanerà le zanzare per tutta l’estate

Pianta questa erba aromatica sul balcone per dimenticarti delle zanzare quest’estate. Ecco di quale si tratta.

L’estate è alle porte e, insieme ad essa, anche le zanzare. Questi insetti non solo sono fastidiosi per il loro incessante ronzio nelle nostre orecchie, ma rappresentano anche il primo animale più pericoloso al mondo per l’uomo. Infatti, le zanzare possono trasmettere malattie come la malaria, la febbre gialla e la dengue, soprattutto in alcune zone del mondo. Ecco perché è importante trovare modi efficaci per tenerle lontane. Per fortuna esiste un’erba aromatica molto utile a questo scopo.

Erba aromatica contro le zanzare

Tra le piante che possono aiutarci a respingere le zanzare, vi è l’erba Luisa, anche conosciuta come verbena al limone. Il suo nome scientifico è Aloysia citriodora, e appartiene alle piante Verbenaceae.

Si tratta di un arbusto perenne, composto da foglie verde chiaro che vanno dai 5 ai 7 cm di lunghezza. Ciò che la caratterizza particolarmente è l’aroma agrumato che emana. Questa pianta produce anche dei piccoli fiorellini generalmente bianchi, ma che possono virare anche su un tenue lilla. Si tratta di fiori particolari perché sono raggruppati a spiga.

L’erba Luisa è originaria dell’America del Sud, e venne importata in Europa dai conquistadores spagnoli. Ad oggi, infatti, la si può trovare in Cile, Ecuador, Perù, Argentina e Bolivia. Come mai è conosciuta anche come erba Luisa? Questo soprannome le venne dato in onore della consorte di Carlo IV di Spagna, Maria Luisa di Parma.

Un repellente per zanzare da far crescere sul balcone

Questa pianta così efficace per tenere lontane le zanzare è anche molto elementare da curare e coltivare, tanto che la si può tenere persino sul balcone. Non ha esigenze particolari, ma non resiste al freddo, per questo è consigliabile tenerla dentro casa durante l’inverno. L’ideale per farla crescere al meglio è una temperatura mite. Ben venga invece il sole, insieme ad un terriccio drenante e neutro.

Come abbiamo già accennato, l’erba Luisa è conosciuta per il suo aroma fresco e agrumato, grazie alla presenza di composti volatili come il citrale e il geraniolo. Questi stessi composti sono anche responsabili della capacità dell’erba Luisa di tenere lontane le zanzare.

Il citrale e il geraniolo presenti nelle foglie sono in grado di interagire con il sistema olfattivo delle zanzare e disturbare la loro capacità di individuare il cibo e il sangue umano. Inoltre, questi composti possono anche interferire con il sistema nervoso delle zanzare, causando paralisi o morte.

Per questo motivo, l’uso dell’erba Luisa come repellente naturale contro le zanzare è molto diffuso in molte parti del mondo, soprattutto nelle zone tropicali dove questi fastidiosi insetti sono particolarmente comuni.

Tenere lontane le zanzare con un’erba aromatica

Ma come possiamo utilizzare l’erba Luisa per tenere lontane le zanzare? Basta posizionarla sui nostri balconi, o in alternativa disporre alcune foglie secche in un piatto e bruciarle. L’aroma agrumato dell’erba Luisa respinge le zanzare, evitando che si avvicinino a noi.

Inoltre, l’erba Luisa può essere utilizzata anche in cucina, per aromatizzare insalate, tisane e liquori. L’utilizzo dell’erba Luisa come repellente per le zanzare è sicuramente una soluzione naturale e sostenibile, che non comporta alcun rischio per la salute umana. Al contrario, l’aroma agrumato dell’erba Luisa può contribuire a creare un’atmosfera rilassante e piacevole nelle nostre case.

Per tutti questi motivi, l’erba Luisa rappresenta una valida alternativa ai repellenti chimici per le zanzare, grazie alla sua efficacia e alla sua facile coltivazione. Utilizzarla per tenere lontane le zanzare è una scelta naturale e sostenibile, che ci permette di vivere l’estate in modo più sereno e tranquillo.