Mai avere in casa queste 4 razze di gatti: un veterinario spiega il motivo

Non bisognerebbe mai tenere in casa queste 4 razze di gatti e questo famoso veterinario spiega il motivo: siete curiosi?

Amanti dei gatti? Un famosissimo veterinario su TikTok ha spiegato che non tutti i felini andrebbero tenuti in casa. Ci sono delle razze particolari e problematiche che non andrebbero mai fatte restare dentro casa: il veterinario associa la razza ad un disastro sanitario completo.

Dobbiamo capire, prima di tutto, che ci sono più di 70 razze feline in ogni parte del mondo, con mantelli particolari o senza pelo sino ad altri che hanno un manto similare ad una coperta morbida. Tuttavia, il veterinario parla chiaro e alcune di queste razze non andrebbero mai e poi mai portate in casa.

Scopriamo insieme quali sono?

Quali sono le 4 razze di gatto da non tenere in casa?

Ben è un famoso veterinario che su TikTok ha voluto spiegare il motivo per la quale alcune razze di gatti non dovrebbero mai e poi mai essere portate in casa. Il professionista evidenzia che ci sono delle razze che lui non acquisterebbe, ma comunque invita ad adottare loro ugualmente per donare una casa calda e una famiglia che possa prendersene cura.

Dal carattere particolare sino alla salute, vediamo insieme quali sono le razze di felini che Ben il veterinario non consiglia.

Persiano

Il bellissimo persiano è il primo della lista perché ha delle problematiche di salute molto serie. Ha il muso schiacciato e sono brachicefali. Le loro narici sono piccolissime e gli occhi sporgono in fuori, con le ossa che spesso si ammassano sul volto. Insomma, sono veramente dei gatti con serissime problematiche di salute.

Scottish Fold

Che sia bellissimo non ci sono dubbi a riguardo, riconoscibile per le sue orecchie piccole e piegate verso il basso. Questa caratteristica è molto particolare ed è un disturbo per i gatti di questo tipo: la patologia si chiama osteocondrodisplasia. È una vera e propria anomalia genetica e si diffonde anche alle sue articolazioni: l’animale ne soffre anche se nessuno lo dice mai.

Sphynx

È un altro felino che piace tantissimo, nudo e di grande eleganza. Eppure questo gatto soffre moltissimo il freddo ed è delicato. In questo caso il veterinario invita a porre attenzione nei suoi riguardi al fine che non soffra mai.

Bengala

Sempre uno dei più belli che ci siano al mondo, questo gatto ha un aspetto meraviglioso e ibrido. La sua razza viene selezionata da un incrocio ed è un gatto aggressivo difficile da tenere in casa. Ha bisogno di compagnia, attenzione e continui stimoli, non tutti infatti sono in grado di gestirlo nella maniera più corretta.

Da tutto questo si capisce che questi siano gatti difficili da tenere, curare e allevare. Prima di adottare loro è bene informarsi, al fine di potergli regalare una vita dignitosa.