Scritte contro i tifosi del Napoli a Francoforte, fermati degli ultrà

Sono stati fermati a Francoforte 9 ultra dell’Eintracht dopo scritte contro i tifosi napoletani e altri atti più aggressivi.

Ora la città è presidiata dagli agenti delle forze dell’ordine perché la situazione è abbastanza pesante e addirittura lunedì dei tifosi azzurri sono stati costretti a lasciare un pub perché stava per iniziare una violenta lite.

Ultrà arrestati a Francoforte

Da questa mattina le vie del centro di Francoforte sono presidiate dalle forze dell’ordine perché ci sono state diverse agitazioni relative alla tifoseria dell’Eintracht. Non ci sono però stati problemi nella City, dove si trova l’albergo del Napoli con centinaia di tifosi azzurri che si trovano in quest’area.

Parliamo del Napoli perché a far mobilitare la polizia sono stati alcuni fatti avvenuti in questi giorni, infatti ci sono state alcune risse e delle scritte contro i napoletani, intesi non solo come tifoseria ma anche come popolo del meridione. Questo viene sottolineato anche in tanti adesivi che sono comparsi in città contro queste persone.

Gli scontri ovviamente sono dovuti al fatto che molti tifosi del Napoli si trovavano a Francoforte per assistere alla partita degli ottavi di finale che si è conclusa oggi con la vittoria della squadra ospite, al termine della quale ci sono stati alcuni scontri ma la polizia che già era sul posto è riuscita a ristabilire l’ordine.

Ora c’è preoccupazione in vista della partita di ritorno, che si disputerà il 15 marzo.

Intanto, il portavoce della polizia, Thomas Hollerbach, ha confermato il fermo di 9 ultrà della squadra di Francoforte, inoltre hanno riferito l’allontanamento dallo stadio per 22 tifosi tedeschi conosciuti perché molto violenti.

Scontri al pub

La situazione era molto tesa già da alcuni giorni, infatti da lunedì sono apparse scritte molto offensive verso gli ospiti napoletani e si è verificato un episodio in particolare.

In un pub nei pressi del centro infatti, un gruppo di italiani sono stati presi di mira e alla fine, costretti ad andare via dal locale.

Sono volati alcuni schiaffi e spintoni ma per fortuna non c’è stato bisogno dell’intervento dei soccorritori sanitari. Purtroppo i tifosi della squadra che oggi ha giocato in casa hanno già dei precedenti e in effetti sono gemellati con la tifoseria dell’Atalanta, nemica storica del Napoli.

Oltre gli ultrà fermati in questi giorni non sono trapelate altre informazioni in tal senso, comunque le strade vengono controllate attentamente per garantire la sicurezza di tutti, e così è stato anche oggi durante l’incontro.

I disordini durante la partita

Il Napoli ha battuto l’Eintracht con gli spettacolari gol di Victor Osimen e Giovanni Di Lorenzo ma le occasioni sono state tante per la squadra partenopea guidata da Luciano Spalletti e la vittoria poteva andare ben oltre del 2 a 0.

Purtroppo però oltre allo spettacolo del grande calcio in campo, ce n’è stato uno meno bello sugli spalti del Deutsche Bank Park, dove nel settore ospiti è scattata una rissa.

Alcuni tifosi del Napoli sono arrivati alle mani ma non è chiaro per quale motivo. Sono scene che davvero non hanno nulla a che vedere con lo sport, che doveva essere l’unico vero protagonista della serata, che invece si prospettava molto difficile.