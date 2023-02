Non sarà Marco Mengoni l’unico italiano in gara all’Eurovision

Manca davvero poco all’Eurovision, che si terrà il 9 maggio a Liverpool. Questa sarà la prima edizione dal lontano 1980 in cui a ospitare la manifestazione non sarà il Paese che ha vinto l’edizione precedente: quella del 2022, infatti, ha visto il trionfo dell’Ucraina, che per ovvi motivi però attualmente non può permettersi di accogliere il contest. Non è questa però l’unica novità del 2023: gli italiani in gara quest’anno saranno due.

Non sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo, l’unico italiano in gara all’Eurocontest: accanto a lui – anzi, contro di lui – ci sarà un’altra cantante, che però non gareggerà per l’Italia ovviamente . Ecco di chi si tratta.

L’Eurovision vedrà la presenza di due italiani

L’Eurovision sta per tornare. L’appuntamento è fissato per il 9 maggio a Liverpool, anche se in realtà non è stata la Gran Bretagna a vincere l’edizione 2022. Perché questo cambio di rotta? Perché a vincere lo scorso anno era stata l’Ucraina, con Stefania della Kalush Orchestra, che per ovvi motivi non potrà ospitare il contest, siccome è troppo impegnata con la guerra (cerchiamo di sdrammatizzare va, che è meglio).

Molti si chiedono come mai sia stato scelto proprio il Regno Unito. Il motivo è semplice: il palco sarebbe dovuto essere quello di un Paese facente parte dei Big Five (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) in cooperazione con l’emittente UA:PBC. C’è da dire che Zelensky ha sperato fino all’ultimo di poter ospitare l’evento a Mariupol’, una delle principali città colpite durante i primi mesi del conflitto, così da renderlo un simbolo di rinascita per il popolo ucraino, salvo poi annunciare esattamente il 17 giugno 2022 l’UER, attraverso un comunicato, che l’Ucraina non sarebbe stata in grado di ospitare l’evento e che quindi insieme alla BBC sarebbero dovute partire le considerazioni su dove spostarlo. Essendo stato il Regno Unito il secondo classificato nel 2022, la scelta è ricaduta su di “lui”. C’è un però: essendo stata l’Ucraina la vincitrice dell’Eurovision dello scorso anno, avrà un posto automatico nella finale.

C’è da dire che questa sarà la primissima edizione dal lontanissimo 1980 a non essere ospitata dal paese vincitore, ma da un altro. Ma non sarà questa l’unica novità: i cantanti italiani in gara saranno due.

Ebbene sì, non sarà solo Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo, a calcare il palco dell’Eurovision sarà anche un’altra italiana, che però gareggerà per Norvegia. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi sono

L’Eurovision vedrà la presenza di due italiani: da un lato ci sarà Marco Mengoni, che gareggerà per l’Italia, dall’altro ci sarà Alessandra Mele, che di recente ha vinto un contest che le permetterà di prendere parte alla manifestazione rappresentando la Norvegia. Ma chissà che, come lo scorso anno, ne arriverà un terzo per San Marino. Ma chi è la cantante?

Classe 2002, nata e vissuta in Italia (rispettivamente in provincia di Savona e a Cisano sul Neva), Alessandra Mele si è trasferita in Norvegia solo di recente, quando in pratica è stata sicura di partecipare alla settima edizione di The Voice Norway, la versione locale di The Voice Italy. Successivamente poi ha iniziato a frequentare il Lillehammer Institute of Music Production, per poter imparare cose nuove e perfezionare le sua conoscenze.

Ma perché questa scelta? Il motivo è molto banale: sua madre è norvegese d’origine, ecco perché ha optato proprio per questo Paese. Alessandra in pratica ha la doppia cittadinanza: suo padre è ligure, di Albenga, e in Italia ha sempre vissuto, studiato e sempre qui ha mosso i primi passi nel mondo musicale.

Nell’arco di un solo anno comunque Alessandra è riuscita a raggiungere vette molto alte in Norvegia: uno dei traguardi più importanti è la vittoria ai Melodi Gran Prix meno di un mese fa, che le consentirà di prendere parte proprio agli Eurovision. Qui durante la semifinale ha presentato al pubblico il suo primo singolo, Queen Of Kings, che le ha appunto permesso di arrivare in finale e vincere.

C’è da dire che il brano è stato pubblicato il 9 gennaio, quindi un mese e mezzo fa scarso, su tutte le piattaforme streaming, ma già i numeri parlano chiaro: è arrivata al primo posto della Viral 50 Global di Spotify e ha guadagnato quasi 15 milioni di stream in totale (considerando che il Paese conta ben 5 milioni di abitanti). Per farvi capire di cosa stiamo parlando, basti pensare che Mengoni, il vincitore di Sanremo, con il suo singolo Due vite ha raggiunto più o meno gli stessi numeri, sì, ma su una popolazione totale di 60 milioni di persone, considerando anche che a dargli una spinta concreta è stato appunto il Festival, un evento di una risonanza mediatica senza eguali.

Ma non solo, perché la cantante sta conquistando anche YouTube: il video della finale del Melodi Grand Prix (MGP) ha superato quello della spagnola Blanca Paloma, raggiungendo circa 1,1 milioni di views. E non solo, perché anche il video di “Queen of Kings” pare essere un vero e proprio successo: è ad oggi il più visto tra quello dei brani selezionati per il Contest. A questo va aggiunto che il videoclip ufficiale nel frattempo ha raggiunto più di 820mila views, mentre le sue esibizioni live al MGP circa 40mila. In totale praticamente le visualizzazioni sono quasi due milioni e questo dato di certo non può essere trascurato.

Ma c’è di più: pare che proprio Alessandra Mele e Marco Mengoni siano tra i favoriti per la vittoria, quindi chissà che non sia proprio uno di loro a vincere quest’anno, riportando poi l’Eurovision nuovamente in Italia.

Per quanto la prima gareggi per la Norvegia e non per l’Italia, se dovesse arrivare lei sul gradino più alto del podio, sarebbe comunque un motivo di orgoglio per tutti gli abitanti del Belpaese.