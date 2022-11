Scossa di magnitudo 6.1 in Turchia: oltre 30 feriti

Si è verificata una forte scossa di terremoto in Turchia di magnitudo 6.1 della scala Richter questa notte alle 4.08, ora locale. L’epicentro è stato registrato a circa 15 chilometri da Duzce.

Secondo le prime indiscrezioni si segnalano la presenza di oltre 30 persone rimaste ferite in modo più o meno grave, in diverse città turche dove è stata avvertita la scossa sismica.

I dettagli della forte scossa sismica in Turchia

Tanta paura, miriade di persone sono scese per strada subito dopo aver avvertito la scossa di terremoto nella parte nord ovest della Turchia questa notte. Lo sciame sismico è stato di magnitudo 6.1 della scala Richter. La terra ha tremato nella zona di Duzce, una città che conta circa 207681 abitanti.

Il paese dista 240 chilometri da Ankara e 228 chilometri da Istanbul, entrambe località in cui il sisma è stato avvertito, oltre che nelle zone di Bursa, Eskisehir, Cankiri, Zonguldak e Sakarya.

Gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia della sede italiana e secondo i dati del monitoraggio geologico degli Usa, il terremoto ha avuto ipocentro a meno di 1o km di profondità.

Tante le persone rimaste ferite nelle diverse città coinvolte. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero oltre 30. Un numero indicativo che purtroppo potrebbe aumentare nelle prossime ore nel corso di nuovi aggiornamenti.

Le reazioni

La forte scossa di magnitudo 6.1 in Turchia ha creato reazioni di paura e di panico tra la popolazione. Secondo alcune testimonianze, diverse sono state le persone che hanno deciso di lanciarsi sia dai balconi che dalle finestre delle proprie abitazioni.

Molte le persone rimaste ferite, alcune in gravi condizioni, ma fortunatamente, al momento, non è stato registrato nessun decesso.

“32 feriti sono stati registrati nella provincia di Duzce, uno a Istanbul, uno a Bolu e un altro a Zonguldak”.

Il ministro della sanità, Fahrettin Koca, tramite un post condiviso su twitter aveva segnalato le 35 persone rimaste ferite in diverse zone nord ovest della Turchia; invece, secondo l’agenzia statale per la prevenzione di disastri ed emergenze, sono state registrati 46 feriti.

Solamente a Golyaka, città dell’epicentro del terremoto, a circa 15 chilometri da Duzce, sono 37 le persone che hanno bisogno di ricevere cure. Dati sempre in continuo aggiornamento e provvisori.

Suleiman Soylu, ministro degli interni, in un comunicato ha dichiarato che gli uomini addetti alla sicurezza hanno completato le operazioni di controllo nelle zone interessate all’epicentro e non sono stati registrati danni gravi, ad accezione dell’interruzione di energia elettrica solamente in alcune località e dei danni strutturali in alcuni stabili.

I responsabili ai lavori si sono già mobilitati per ripristinare quanto prima la situazione.