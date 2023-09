Napoli e Osimhen: segnali di rottura da Bologna ai Social

Dal rigore di Bologna, alla sostituzione, fino al video social. Ma andiamo con ordine per ricostruire le ultime tensioni in casa Napoli tra il club e il suo fino a qualche momento fa uomo più amato, bomber e trascinatore. Cosa sta succedendo dalle parti di Castel Volturno è difficile spiegarlo, al momento.

Si parte dalle difficoltà sul campo, tradotte con la sconfitta casalinga con la Lazio, un brutto pari contro il Genoa (neopromossa), e un pareggio che l’ha portata a 7 punti dalla vetta con il Bologna. Oltre alla crisi di risultati, ci si è messo anche Osimhen a sbagliare un calcio di rigore. Il nigeriano però, chiamato fuori dal campo, ha dato vita a una bruttissima scena davanti alle telecamere litigando con il suo allenatore per la sostituzione. Non solo, il numero 9, si è addirittura intrattenuto a muso dure per spiegare al ct cosa avrebbe dovuto fare invece di toglierlo per vincere la partita.

Tutta benzina sul fuoco. Ma poi è arrivato il meme che ha fatto traboccare il vaso. Sì, perché nella serata di ieri è bastato un video ironico condiviso dal profilo social del Napoli (mica da De Laurentis, o da Rudi Garcia) per scatenare l’ira di Entourage e calciatore. Nel video, poi subito cancellato, non si vedeva altro che Osimhen con una voce storpiata in stile Alvin and the chipmunks, urlare “Give me the penalty”, per poi sbagliarlo in maniera goffa.

La reazione dell’agente di Osimhen: “Un filmato che deride Victor”

La reazione è stata furibonda, e se si aggiunge anche il caso di indagini su De Laruentiis e l’acquisto del calciatore, il dramma è servito. L’agente ha condiviso nella serata di ieri in risposta tale comunicato, molto duro: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare“.