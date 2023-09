Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati su richiesta dei pm della Procura di Roma. Si tratta di un atto dovuto in relazione alla vicenda delle presunte plusvalenze per l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal team francese del Lille.

L’inchiesta, partita da Napoli, è stata spostata a Roma.

Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di falso in bilancio. Si tratta di un atto dovuto, come fa sapere l'Ansa, nell'ambito delle indagini sulle presunte plusvalenze per l'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen da parte del team francese del Lille nel 2020.

Lo scorso mese di agosto l’inchiesta è stata spostata da Napoli alla capitale. Oggetto delle indagini, la compravendita dell’attaccante nigeriano, che arrivò per 71 milioni e 250mila euro, ma la squadra partenopea ne pagò direttamente 50. I restanti 21,25 milioni furono valutati i cartellini di Karnezis e tre giovani calciatori: Manzi, Liguori e Palmieri. È proprio sull’acquisto dei tre giovani che i pm di Roma stanno cercando di fare chiarezza.

