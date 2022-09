Scoperta horror sotto le nostre suole, batteri fecali a volontà: come disfarsene subito

By

Dopo aver letto questo articolo, potresti voler introdurre anche tu l’abitudine di toglierti subito le scarpe in casa: sotto le loro suole si può nascondere l’impossibile.

Proprio perché le suole delle scarpe sono sporche, non bisognerebbe permettere che entrino in casa.

Scarpe in casa: si o no?

Alcuni test, condotti da diversi scienziati, hanno confermato che, sotto le suole delle scarpe, si annidano tantissimi batteri, di cui alcuni molto pericolosi per la nostra salute. Batteri, virus ed altri microrganismi, vengono raccolti da noi mentre camminiamo per strada.

Se non ci si toglie le scarpe appena entrati a casa, le suole entreranno in contatto con i pavimenti della camera da letto, della cucina e di tutte le altre stanze. Questa è un’abitudine molto pericolosa, soprattutto se in casa ci sono dei bambini molto piccoli, che hanno appena iniziato a gattonare.

Basti pensare che, un terzo di tutta la sporcizia e la polvere che si accumula in casa, proviene da fuori. Per fuori s’intende non soltanto dalla finestra ma anche dalle scarpe.

Perché andrebbero tolte

Sotto le suole delle scarpe, per il 96% dei casi esaminati, si incastrano batteri tra cui anche quelli delle feci come l’Escherichia Coli. Inavvertitamente, infatti, quando si cammina fuori casa, si può venire in contatto con feci di animali. Un altro caso è quando si frequentano bagni pubblici dove ci sono micro particelle di batteri.

Queste entità possono provocare danni di entità lieve come diarrea, irritazioni ma che comunque sono molto sgradevoli. Un altro batterio, lo Stafilococco aureo può essere più pericoloso, provocando rush cutanei, infezioni cardiache o nel sangue.

Se si permette che le suole delle scarpe che abbiamo usato fuori casa, vengano in contatto con i pavimenti della nostra casa, c’è il rischio di portare tra le mura domestiche anche altro: tossine residue dell’asfalto, metalli pesanti tossici, fertilizzanti chimici, microplastiche e tanto altro. Se volessimo riassumere, ecco uno schema utile di tutto ciò che possiamo raccogliere sotto la suola delle nostre scarpe:

Escherichia Coli, Clostridium, Stafilococco aureo ed altri batteri;

Arsenico, cadmio, piombo ed altri metalli pesanti;

Residui di asfalto;

Agenti chimici;

Scarico dei veicoli;

Polveri;

Feci di animali;

Residui industriali;

Microplastiche.

In alcuni paesi del mondo, togliersi le scarpe è un rituale, un’abitudine consolidata che potremmo inserire anche noi stabilmente nella nostra routine. Basta posizionare le pantofole e la scarpiera all’ingresso. In un contenitore apposito potresti inserire anche delle pantofole per i tuoi ospiti che andrai ad igienizzare dopo ogni uso. Perché rischiare?