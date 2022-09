Il Milan si ferma subito, con il Salisburgo è solo 1-1!

Non inizia bene l’avventura in Champions League del Milan, i campioni d’Italia soffrono l’avvio sprint del Salisburgo e riescono soltanto ad ottenere un pareggio nella prima partita del gruppo E, decisivo per il rossoneri il gol di Alexis Saelemaekers



Stefano Pioli pareggia all’esordio stagionale in Champions League contro il Salisburgo ma si gode un ritrovato Saelemaekers ed un devastante Rafael Leao che conferma l’ottima condizione fisica vista nel derby di Milano.

I rossoneri sbagliano totalmente l’approccio ma con il passare dei minuti riescono a trovare la solita pericolosità grazie al grande lavoro dei propri esterni offensivi.

Arrivano buone notizie però da Zagabria con il Chelsea che perde sul campo della Dinamo mandando il Milan a +1 rispetto alla squadra di Tuchel.

Per i rossoneri sarà fondamentale vincere il ritorno in casa con gli austriaci e giocarsi le proprie chance nel doppio confronto contro gli inglesi.

Prestazione nel complesso però deludente da parte dei rossoneri che avevano sempre vinto nei due precedenti confronti contro il Salisburgo, esordio in Europa con la maglia del Milan per Divock Origi, subentrato nel secondo tempo.

Saelemaekers salva il Milan a Salisburgo

Il pubblico della Red Bull Arena spinge fortissimo ed i campioni d’Italia soffrono l’intensità dei padroni di casa riuscendo soltanto nella ripresa ad alzare il proprio baricentro ed a creare i presupposti per andare a vincere la partita.

Il migliore in campo della sfida è senza dubbio Noah Okafor, l’attaccante del Salisburgo crea il panico nella difesa rossonera segnano il gol del momentaneo 1-0 e creando, nel secondo tempo, tantissimi pericoli alla porta di Mike Maignan.

Stefano Pioli dovrà lavorare ancora molto sulla mentalità di una squadra che in Europa ancora fatica ad esprimersi con continuità ad alti livelli; i rossoneri dovranno essere bravi a superare il turno in un Girone E che sembra più complicato del previsto dopo la sorprendente vittoria della Dinamo Zagabria sul Chelsea di Thomas Tuchel.

Per la prestazione fornita il Milan torna a casa con un buon punto ma la trasferta di Salisburgo dovrà servire per migliorare e ripartire dalla reazione avuta dopo il gol dei padroni di casa.

Ora per il Milan ci sarà la delicata trasferta contro la Sampdoria di Marco Gianpaolo, squadra che ha dimostrato di poter essere molto pericoloso contro le big, i blucerchiati in questo inizio di stagione hanno già fermato sia la Juventus che la Lazio di Maurizio Sarri.