Scontri tra tifosi a Nizza, sette i feriti e due molto gravi

Ancora una volta siamo costretti a commentare immagini che danneggiano il calcio e che non hanno nessuna logica con il mondo dello sport. Stando a quello che riportano i quotidiani francesi dovrebbero essere sette le persone ferite con due di questi in condizioni molto gravi.

Dopo la paura iniziale il match valido per la prima giornata del gruppo D è iniziato ma nei prossimi giorni la UEFA interverrà per individuare i colpevoli di questo episodio.

Per l’ennesima volta, purtroppo, il calcio è sinonimo di violenza: a Nizza i tifosi francesi si sono scontrati con i supporters del Colonia generando una violenta rissa con conseguenze preoccupanti, due ragazzi sono in gravissime condizioni e sono stati portati con urgenza all’ospedale più vicino.

Stando a quanto riportato dalle fonti locali la rissa sarebbe iniziata fuori dall‘impianto sportivo per poi continuare all’interno dell’Allianz Riviera.

Un epilogo che sembrava purtroppo già annunciato, già nella giornata di oggi infatti le due tifoserie avevano creato scompiglio nelle vie della città allarmando le forze dell’ordine in vista del match in programma nel tardo pomeriggio di oggi.

Le notizie che arrivano da Nizza non sono per nulla confortanti e nelle prossime ore rischiano di peggiorare ulteriormente.

Ad iniziare la rissa sarebbero stati i tifosi del Colonia con un tifoso tedesco che, nel venire a contatto con un tifoso del Nizza, è scivolato dalle gradinate dello stadio ed ora risulta gravemente ferito.

L’augurio è che la situazione si possa stabilizzare il prima possibile con la speranza che questi episodi non accompagnino mai più una partita di calcio che dovrebbe essere manifestazione assoluta di sport e non di violenza.