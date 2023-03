Per il 17 marzo 2023, è stato annunciato uno sciopero del trasporto aereo: diversi voli cancellati, altri garantiti.

Annunciato uno sciopero del trasporto aereo per il 17 marzo 2023, che potrebbe creare diversi disagi ai viaggiatori che utilizzano tali mezzi per i propri spostamenti. Saranno garantiti vari voli, mentre diversi saranno cancellati a causa dell’agitazione sindacale di categoria. Garantiti obbligatoriamente per legge, voli militari, d’emergenza, di Stato, charter e umanitari. Di seguito, la situazione che si svilupperà il 17 marzo 2023 nel dettaglio e quali saranno gli aeroporti e dipendenti coinvolti.

Sciopero trasporto aereo 17 marzo 2023

Diverse sigle sindacali hanno annunciato lo sciopero del trasporto aereo nella giornata del 17 marzo 2023. Brutte notizie, dunque, per i viaggiatori che, per motivi di lavoro o di piacere, scelgono l’aereo come mezzo per spostarsi.

Alcune tratte saranno garantite, altre, invece, subiranno un drastico taglio dei voli presenti sulla tabella di marcia. Per questo motivo, il 17 marzo potrebbe una giornata nera per i viaggiatori italiani, che dovranno affrontare diversi disagi legati a variazione di voli e cancellazioni improvvise.

A portare avanti la protesta sono Cgil, Flai, Uilt-Uil e Cab: l’agitazione interesserà vari aeroporti, il cui personale incrocerà le braccia in base alle modalità previste dalle sigle sindacali. Pertanto, i disagi potranno dipanarsi su un arco di tempo che oscilla tra le quattro e le ventiquattro ore, dall’inizio dello sciopero indetto dai sindacati di categoria.

Chi aderisce alla protesta

I lavoratori che aderiranno allo sciopero sono quelli che si occupano dei servizi aeroportuali di handling di Flai Trasporti e Serrvizi, quelli di Osr Cub Trasporti che si occupano della security di Milano Linate, i lavoratori del comparto aereo, indotto aeroporti e aeroportuale (CUB) i quali sciopereranno per 24 ore.

Si fermeranno, invece, per quattro ore i lavoratori del personale Air Dolomiti dalle 13 alle 17. Invece, dalle ore 11 alle 15, incroceranno le braccia i dipendenti di Ugl-Ta Aviation Services e Aviation Aervices Assistance.

Aderisce allo sciopero anche il personale che si occupa de servizi dell’aeroporto di Pisa (Osp Filt Cigl-Cub), dalle ore 10 alle ore 14. Non solo: a incrociare le braccia ci saranno anche il personale Atitech di Roma Fiumicino, che parteciperà alla protesta dalle 13 alle 17 e il personale società Gh di Catania dalle 10 alle 14.

I lavoratori scioperano al fine di richiedere l’aumento delle retribuzioni, ma non solo: chiedono, a gran voce, un miglioramento delle condizioni di lavoro.

Per legge, alcuni voli saranno obbligatoriamente garantiti, come quelli di stato, sanitari, umanitari, d’emergenza e militari, nonché quelli charter che sono stati programmati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21.