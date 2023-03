Schiuma da barba sui rubinetti di casa: lo fanno anche le grandi imprese di pulizia

Ecco perché tantissime imprese di pulizia vogliono usare la schiuma da barba sui rubinetti delle case che puliscono.

E’ incredibile ciò di cui sono capaci le imprese di pulizie. Puliscono in maniera incredibile i rubinetti di casa con la schiuma da barba.

Rubinetti di casa, come curarli al massimo

Uno dei misteri più grandi per le casalinghe è quello di mantenere puliti e nuovi i rubinetti di casa. Siamo certi che prevenire sia meglio che curare ed è per questo che oggi vi spieghiamo come evitare che si sporchino o danneggino.

Innanzitutto è bene pulirli regolarmente, con prodotti che non risultino aggressivi per le superfici della nostra casa. Bisogna evitare assolutamente tutti quei prodotti che potrebbero far scolorire le superfici o danneggiare irreversibilmente il metallo.

A parte questo, è fondamentale sciacquare bene i rubinetti tutte le volte che si utilizzano. I residui di sporco provenienti dalle mani o quelli di sapone possono in qualche modo corrodere l’acciaio e portarlo a essere opaco e scolorito.

E’ importante anche sostituire le parti che risultino danneggiate, per evitare che, nel caso in cui sia presente la ruggine, questa cammini e invada anche le parti nuove del rubinetto. Nel caso in cui, però, abbiate bisogno di far rivivere i vostri rubinetti, oggi vi sveliamo un metodo incredibile che vi aiuterà a risolvere il problema dello sporco incrostato.

Usa la schiuma da barba per mantenerli puliti

Solo gli antichi conoscono questo metodo incredibile, che oggi viene usato anche da molte imprese di pulizia. Stiamo parlando di quel modo che impiega l’utilizzo della schiuma da barba.

Se volete far tornare come nuovo il vostro rubinetto, tutto quello che dovrete fare è prendere una porzione di schiuma, anche con le dita, e appoggiarla su un panno asciutto o su un pezzo di carta specifico per la pulizia delle superfici.

Non che qualsiasi tovagliolo possa danneggiare il rubinetto, ma semplicemente potrebbe rompersi una volta a contatto con la parte acquosa della schiuma da barba.

A quel punto, possiamo procedere passando il panno, con la schiuma da barba, su tutta la superficie del rubinetto. Potete utilizzare questo metodo incredibile sia sulle superfici del bagno che su quelle della cucina.

E’ importante ricordare che, alla fine di questo processo, dovrete sciacquare il rubinetto con abbondante acqua calda. Eliminate ogni residuo di schiuma da barba. Siamo sicuri che con questo metodo eliminerete ogni residuo di sporco.

La schiuma da barba, infatti, oltre che utilissima per depilarsi, può rivelarsi un alleato incredibile per la rimozione di varie problematiche legate alle superfici della nostra casa: stiamo parlando, ad esempio, di calcare, ruggine, sapone o grasso.

Proprio per questo il suo uso è indicato non soltanto per il rubinetto del bagno, ma anche per quello della cucina, che spesso entra a contatto con il grasso e con l’olio che evapora durante le cotture e che si insinua su tutte le superfici della cucina.

L’utilizzo della cappa, spesso, non è sufficiente e quindi è fondamentale ricorrere a questi metodi economici e risolutivi.