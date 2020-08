E alla fine Patrick Schick passa al Bayer Leverkusen: l’accordo tra la Roma e il club tedesco è siglato, mancano solo da definire gli ultimi dettagli col giocatore.

Alla Roma toccano 28 milioni di euro più i bonus, ma il club giallorosso per l’acquisto nel 2017 del giocatore è in debito con la Sampdoria di 20 milioni.

Vi avevamo anticipato dell’interesse per Schick del Leverkusen quando vi avevamo parlato della contesa tra due club della Bundesliga per Vlahovic, le cui caratteristiche sono in tutto simili a quelle del giocatore ceco.