Nel drammatico incidente hanno perso la vita un 21enne, deceduto sul posto, e due ragazze, di 19 e 25 anni, che erano state trasportate in ospedale in gravissime condizioni.

Lo schianto è avvenuto la notte scorsa nel Barese, lungo la SS96 all’altezza di Modugno, in direzione Altamura. Illeso il 65enne alla guida dell’autobus. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, dopo l’impatto con il pullman, la Mini Cooper avrebbe urtato contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata.

Schianto mortale nel barese

Si aggrava di ora in ora il bilancio del drammatico incidente avvenuto la notte scorsa lungo la strada Statale SS96 all’altezza di Modugno. Una Mini Cooper, con a bordo 5 giovani – di età compresa tra i 19 e i 29 anni – si è schiantata contro un autobus che viaggiava in direzione opposta. Dopo aver impattato contro il pullman, l’auto è finita contro lo spartitraffico al centro della carreggiata e poi contro il muro laterale.

Sul posto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco e ambulanze. A fatica, i caschi rossi sono riusciti a estrarre i corpi dei 5 giovanissimi. Per uno di loro – Michele Traetta – 21 anni, non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli altri 4 superstiti sono stati trasferiti in ospedale, ma nelle scorse ore è stata diffusa la notizia che altre due ragazze di 19 e 25 anni non ce l’hanno fatta. Restano ricoverati in gravi condizioni gli altri due giovani che viaggiavano a bordo della Mini, tra cui il conducente della vettura, un 29enne del posto.

Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine. A provocare lo schianto potrebbe essere stata l’alta velocità, ma saranno i rilievi della polizia stradale a dirlo con certezza. Il conducente del bus – un uomo di 65 anni – è invece rimasto illeso.

Incidente di Alessandria: conducente dell’auto positivo all’alcol test

Fine settimana di sangue quello appena trascorso. Lo scorso sabato notte, infatti, un altro incidente mortale ad Alessandria. Tre i morti e quattro i feriti a seguito dello schianto avvenuto sabato sulla Provinciale 244 tra Cabanette e il sobborgo di Cantalupo.

I 7 giovani viaggiavano tutti a bordo della stessa auto che non si sarebbe fermata all’alt dei carabinieri, finendo per schiantarsi poco dopo. Le tre vittime sono Lorenzo Pantuosco di 23 anni, Lorenzo Vancheri di 21 e Denise Maspi di appena 15 anni.

Restano tuttora ricoverati il conducente, non in pericolo di vita, e altri tre passeggeri, tra i quali uno versa in condizioni gravissime.