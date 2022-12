Bonus 1000 euro naspi, i requisiti per richiederlo: come funziona

By

Proprio in questi giorni di metà dicembre sarà possibile richiedere un bonus di 1000 euro per chi percepisce la Naspi. Vediamo come fare.

Il bonus di 1000 euro potrebbe essere una vera e propria boccata d’aria in un momento storico caratterizzato da rincari ed inflazione.

Bonus da 1000 euro: di cosa si tratta?

Il mese di dicembre potrebbe rivelarsi ricco di buone notizie, anche per chi percepisce la Naspi. E’ in arrivo, infatti, un bonus da 1000 euro che potrebbe rivelarsi una vera e propria boccata d’aria.

Il momento storico che gli italiani stanno vivendo, infatti, è davvero unico nel suo genere quanto a negatività. Da un lato, infatti, c’è l’inflazione con i numerosi rincari che ne conseguono, anche sui beni di prima necessità, dall’altro c’è il conflitto in Ucraina che ha messo in serie difficoltà, tra le altre cose, anche gli approvvigionamenti di gas. A ciò si è aggiunta la speculazione.

La compatibilità tra la Naspi ed il bonus in questione potrebbe essere possibile. Vediamo come richiederlo ma soprattutto chi può farlo.

Come richiedere il Bonus 1.000 euro

Può richiedere il buono chi già percepisce l’indennità di disoccupazione, che viene data dall’INPS. Si tratta di un sostegno economico che viene emesso da Formatemp. Il bonus di 1000 euro, invece, fa riferimento alla Naspi essendo un Sar ovvero un Sostegno al Reddito.

Stando a quanto è stato deciso, spetterebbe a tutti i lavoratori che, in precedenza, sono stati assunti temporaneamente, Si aggiungono coloro che hanno avuto contratti a tempo indeterminato o in forma di apprendistato. Questi ultimi dovrebbero essere stati erogati dalle Agenzie per il Lavoro. Tra queste spiccano, ad esempio, Manpower, Adecco e così via.

Chi percepisce la Naspi potrebbe fare richiesta per il bonus ma, per orientarsi meglio, si può fare riferimento a tre categorie. Si inscrivono nella prima chi è disoccupato da 45 giorni o più, che ha maturato nell’anno solare 110 giorni di lavoro. Rientra nella seconda categoria chi è disoccupato da 45 giorni ma ha esaurito la procedura in Mancanza di Occasioni lavorative.

Nella terza ed ultima categoria rientra chi, come viene indicato dalla Naspi, ha perso il lavoro da 45 giorni e ha lavorato per 90 giorni o più nell’anno solare. Si tratta di una formula che, in dodici mesi, può essere chiesta più volte purché si maturino i requisiti necessari a percepirla.

La domanda dovrebbe essere presentata tra i giorni 106 esimo e 173 esimo dopo la fine dell’ultimo rapporto di lavoro, al Fondo. Se alle prime due categorie che abbiamo individuato, toccherà il contributo di 1000 euro (al lordo delle imposte previste dalla legge), alla terza categoria, invece, gli euro lordi sono 780.

Il bonus di 1000 euro potrà essere richiesto facendo domanda telematica al Formatemp, seguendo minuziosamente le istruzioni che figurano sul sito, con il sistema FTWeb.