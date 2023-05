Sceneggiatori in sciopero negli Usa per la trattativa sui compensi

Questo sciopero negli Usa rappresenta un momento critico per il settore dell’intrattenimento, poiché gli sceneggiatori sono una delle figure chiave nell’industria, responsabili della creazione di storie coinvolgenti e di personaggi memorabili. Nonostante il loro ruolo fondamentale, i compensi per gli sceneggiatori spesso non rispecchiano la loro importanza nella produzione di film e programmi televisivi.

Il sindacato degli sceneggiatori ha deciso di adottare un’azione decisa per difendere i propri membri e garantire una maggiore equità nella remunerazione per il lavoro svolto. La decisione di interrompere ogni tipo di collaborazione con gli studios cinematografici e televisivi è stata presa all’unanimità, dimostrando l’unità e la determinazione del Writers Guild of America nella tutela dei diritti dei propri associati.

Questo sciopero rappresenta un chiaro messaggio alle aziende che operano nel settore dell’intrattenimento. Gli sceneggiatori sono professionisti altamente qualificati e il loro lavoro è essenziale per la creazione di contenuti di alta qualità. Pertanto, è giusto che i compensi per il loro lavoro riflettano il loro valore e la loro importanza nell’industria.

La decisione del sindacato di interrompere ogni tipo di collaborazione con gli studios cinematografici e televisivi è un’azione coraggiosa, ma necessaria per garantire la giusta remunerazione e le giuste condizioni di lavoro per gli sceneggiatori.

La comunicazione

Il sindacato degli sceneggiatori televisivi e cinematografici americani, noto come Writers Guild of America (WGA), ha annunciato che migliaia dei suoi membri sciopereranno in seguito al fallimento delle trattative con i principali studi e piattaforme sull’aumento delle loro retribuzioni. L’annuncio è stato dato dopo che il consiglio del potente sindacato degli sceneggiatori ha votato all’unanimità a favore di un ricorso allo sciopero.

“agendo sotto l’autorità conferita dai suoi membri, ha votato all’unanimità a favore di un ricorso allo sciopero” che entrerà in vigore da martedì 2 maggio”.

Queste sono le parole che si possono leggere in un tweet del sindacato. Sembra quindi che la decisione sia stata presa e che non ci sia alcuna possibilità di smuovere la situazione.

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2. — Writers Guild of America West (@WGAWest) May 2, 2023

La decisione del sindacato degli sceneggiatori di adottare un’azione così decisa dimostra l’unità e la determinazione dei membri del WGA nella tutela dei propri diritti e nella lotta per una maggiore equità nella remunerazione e nelle condizioni di lavoro.

Gli sceneggiatori sono professionisti altamente qualificati e il loro lavoro è essenziale per la creazione di contenuti di alta qualità nell’industria dell’intrattenimento. Per tale motivo da oggi parte uno sciopero proprio di queste figure. Questo dovrebbe infatti dimostrare la loro importanza, marcandola proprio con la loro assenza.

Il passato

Nel 2023, si profila un’altra grande sfida per l’industria dell’intrattenimento americana, poiché i membri del sindacato degli sceneggiatori Writers Guild of America (WGA) hanno votato all’unanimità a favore di uno sciopero per la prima volta dal 2007.

Questa notizia preoccupa molto i lavoratori dello spettacolo e i produttori di Hollywood, poiché uno sciopero potrebbe avere effetti disastrosi sull’industria, influenzando la produzione di programmi televisivi e film.

L’ultimo sciopero degli sceneggiatori nel 2007 paralizzò l’industria cinematografica e televisiva americana per 100 giorni, e costò agli Studios circa 2 miliardi di dollari. Se lo sciopero del WGA entrerà in vigore, ci si aspetta che abbia una ricaduta su più di 800.000 lavoratori dello spettacolo. Tutto ciò bloccherà set, produzioni e programmi popolari come Jimmy Kimmel Live o The Tonight Show starring Jimmy Fallon.

In sintesi, se lo sciopero dei membri del WGA entrerà in vigore, ci si aspetta che abbia un impatto significativo sull’industria dell’intrattenimento americana. Si attendono effetti negativi per molti lavoratori dello spettacolo e per l’economia del settore. È importante che gli Studios e il sindacato degli sceneggiatori possano trovare un accordo che soddisfi le richieste delle parti e permetta di riprendere la produzione di programmi televisivi e film al più presto possibile.