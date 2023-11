Scende dall’auto rimasta senza benzina, 19enne investita e uccisa a Zola Predosa

La vittima era in auto con il padre e la sorellina di 11 anni. A travolgerli, sulla Nuova Bazzanese, un camioncino. Per la 19enne non c’è stato nulla da fare, mentre il padre è rimasto lievemente ferito.

La sorellina, che era ancora in auto quando è avvenuto l’incidente, è stata portata in ospedale in via precauzionale, ma è stata subito dimessa.

Diciannovenne investita e uccisa a Zola Pedrosa

Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla Nuova Bazzanese, a Zola Pedrosa, provincia di Bologna. Una ragazza di 19 anni – Jemmali Hanin – è stata travolta e uccisa da un camioncino. La vittima, che era in auto con il padre e la sorellina di 11 anni, sarebbe scesa dall’auto rimasta senza benzina. A quel punto un furgone è sopraggiunto sul posto e ha travolto la ragazza. Il padre della vittima è rimasto lievemente ferito, mentre la sorellina è stata trasferita in ospedale per un controllo e subito dimessa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, per i rilievi e gli accertamenti, oltre al 118, con tre ambulanze.