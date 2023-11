Investito da un’auto mentre va a scuola in bici, grave un 14enne di Udine

L’adolescente è stato soccorso e trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto questa mattina a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine.

Quattordicenne investito mentre va a scuola in bici

Grave incidente questa mattina in via Polesan a Palazzolo dello Stella. Un ragazzo di 14 anni è stato investito mentre andava a scuola in bici. Immediatamente soccorso, l’adolescente è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo è in gravi condizioni.

Un secondo incidente, dalla dinamica simile, si è verificato, negli stessi minuti, a Latisana, in via Isonzo: il giovane – le cui condizioni sono meno gravi del primo – si trova ora ricoverato all’ospedale di Latisana.