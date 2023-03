Scegli un occhio e scopri qual è la tua più grande virtù: chi l’avrebbe mai detto

Scegli un occhio e scopri qual è la tua più grande virtù. Rimarrai senza parole per il risultato: conoscerai nuovi aspetti della tua persona, quelli che ignoravi completamente.

Questo incredibile test della personalità ti lascerà a bocca aperta. Scegli l’occhio che attira immediatamente la tua attenzione e leggi il profilo corrispondente: potrai finalmente scoprire qual è la tua virtù più grande.

Test della personalità per conoscere se stessi

Navigando in rete, è possibile imbattersi in numerosi test che attirano quotidianamente la curiosità degli utenti che tante ore trascorrono sui social. Quelli che stuzzicano generalmente l’interesse degli internauti sono i giochi di illusione ottica, i test matematici e i quiz visivi.

Questi qui appena citati, sono considerati come strumenti davvero utili per mantenere il cervello in costante allenamento ed evitare di incorrere nella degenerazione cerebrale prima del previsto.

Con il tempo infatti, la memoria inizia a perdere colpi: perché non aiutarla a mantenersi attiva attraverso questi quiz? Non farai che bene al tuo cervello. Oltre ai quiz strutturati appositamente per allenare la mente, c’è però anche un’altra categoria di test, quelli della personalità.

Questi ultimi sono particolarmente apprezzati dagli internauti. Strumenti validi per conoscere se stessi, sono d’aiuto anche per ricostruire o apprendere tratti della propria personalità che talvolta ignoriamo completamente o di cui nemmeno siamo a conoscenza.

Mettiti per esempio alla prova con questo test. Scegli l’occhio che colpisce immediatamente la tua attenzione e preparati a rimanere senza parole. L’immagine che attira per prima la tua curiosità svela la tua virtù più grande.

Che cosa dice la psicologia sui test di personalità

I test di personalità, rispetto ad altri quiz, sono sicuramente quelli più utili per conoscere se stessi. Utilizzati anche da psicologi, psichiatri e altre figure sanitarie che studiano la mente e il comportamento delle persone, si possono considerare come strumenti validi per determinare tratti psicologici o caratteristici della personalità di un individuo, come per esempio: atteggiamenti, comportamenti e reazioni in determinate circostanze.

Esistono diverse categorie di test di personalità. Ci sono quelli somministrati per esempio mediante questionari, che definiscono tratti come: indipendenza, emotività, fiducia in se stessi, virtù e pensieri.

Poi ci sono quelli proiettivi, che seguono determinati parametri e che portano ad interpretazioni diverse della personalità andando ad indagare persino l’inconscio. Infine, ci sono i test attitudinali che determinano invece la capacità intellettiva di un individuo, analizzando le sue prestazioni intellettive e le sue conoscenze.

Il test che vogliamo somministrati oggi è davvero particolare e svelerà la tua virtù più grande. Individua un occhio che più di tutti attira immediatamente la tua attenzione e leggi il profilo corrispondente: scoprirai un nuovo tratto della tua persona.

Scegli un occhio e scopri la tua più grande virtù

Il test di personalità che ti proponiamo oggi è davvero particolare, esso sta stuzzicando la curiosità di molti utenti social. Che cosa devi fare? Semplicemente scegliere un occhio che per primo attira la tua attenzione. Poi leggi il profilo corrispondente e scopri tutto su di te, anche quello che forse probabilmente non sapevi.

Pronto a metterti alla prova? Allora iniziamo subito. Se hai scelto l’occhio numero 1 significa che sei una persona dolce, paziente ma soprattutto tanto affettuosa. La famiglia per te conta davvero tanto.

Adori prodigarti per gli altri e spesso preferisci sacrificare te stesso pur di correre in soccorso di chi veramente ha bisogno. Sei una persona dal cuore grande e generoso, sempre circondato da molti amici: impossibile non volerti bene, sei un tesoro prezioso da tutelare e proteggere. Chi ti incrocia sul suo cammino è davvero fortunato.

Se hai scelto invece l’occhio numero 2 significa che sei una persona schietta, intelligente ma soprattutto pragmatica. Arrivi a maturare i comportamenti da tenere solo a seguito di lunghe e attente riflessioni.

Sei molto sicuro di te stesso e non dubiti mai delle tue capacità. Spesso tendi ad isolarti dal mondo solo per staccare la spina: quasi mai resti solo con te stesso, preferisci sempre trascorrere le tue giornate in compagnia degli altri ma soprattutto prodigarti per chi credi abbia bisogno di te.

Se hai scelto invece l’occhio numero 3 significa che sei una persona altruista e generosa. Quando ami qualcuno lo fai in maniera incondizionata e sei disposto ad annullare la tua persona pur di aiutare gli altri. Attenzione però a non lasciare che questo tratto così splendido del tuo carattere finisca per diventare un mezzo con cui gli altri possano approfittarsi della tua bontà.

Infine, se hai scelto l’occhio numero 4 significa che sei una persona estroversa, allegra e sempre pronta a sorridere, anche nelle difficoltà più dure, quelle che la vita talvolta non ti risparmia. Sei sempre felice e il tuo cuore trabocca di gentilezza: hai una grande virtù, quella della bontà d’animo che oggi è rara a trovarsi.