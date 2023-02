Test della personalità, lavi il corpo o i capelli per prima? La risposta svela tutto su di te

By

Test della personalità: dicci che cosa ti lavi prima, se il corpo o i capelli, e ti diremo tutto su di te. Ecco come il tuo modo di fare la doccia può svelare ogni cosa sulla tua persona.

Sotto la doccia tu che cosa lavi per prima, il corpo o i capelli? Rispondere a questa domanda svelerà tutto su di te. Scopri i lati inaspettati della tua personalità con questo test.

Quiz della personalità per scoprire tutto su di te

In rete da ormai anni circolano tantissimi test visivi, puzzle numerici e giochi di illusione ottica che aiutano il cervello ad allenarsi e la concentrazione a migliorare notevolmente. Nella categoria dei quiz interessanti, rientrano però anche i test di personalità.

Si tratta cioè di quegli strumenti che, attraverso la risposta a semplici domande, ti consentono di scoprire lati diversi e talvolta nascosti o sconosciuti della tua personalità. Oggi vogliamo proprio sottoporti uno di questi che sta spopolando in rete.

Dicci che cosa ti lavi per prima sotto la doccia, se il corpo o i capelli, e noi ti sveleremo tratti inediti della tua persona. Lo sappiamo tutti, l’ora del bagno è un rituale tra i più attesi, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro.

Per abitudine e non solo, quando ci ficchiamo sotto la doccia, inconsapevolmente compiamo un gesto, cioè laviamo prima una parte del corpo e poi tutto il resto. Proprio questo comportamento è in grado di svelarci tanto sulla nostra persona.

Il test della doccia: il modo in cui ti lavi dice tanto sulla tua persona

I test della personalità sono davvero interessanti. Grazie a questi strumenti che possiamo trovare anche in rete, è possibile scoprire lati sconosciuti o nascosti della nostra personalità.

Nel quiz che ti sottoponiamo oggi, accade proprio questo: dicci che cosa lavi per prima sotto la doccia, se il corpo o i capelli, e noi ti diremo che persona sei. Pronto a rimanere sbalordito?

Come abbiamo detto poc’anzi, il bagno è davvero uno dei momenti più rilassanti, quello atteso da tutti. Ritornare a casa dopo una giornata stancante di lavoro o compere e godersi una doccia calda, è quanto di più bello e rilassante possa esistere.

Tu come ti comporti sotto la doccia? Quale parte del corpo lavi per prima? Proprio questo gesto può dire tanto sulla tua persona. Curioso di scoprire lati inediti della tua personalità? Allora iniziamo immediatamente!

Se quando entri sotto la doccia, la prima cosa che fai è lo shampoo e quindi opti per lavare i capelli, significa che sei una persona meticolosa, schematica e precisa. Cerchi di controllare sempre tutto e tutti.

Non sei un sognatore né un romantico, temi piuttosto che prospettive o progetti non concreti ti facciano crollare improvvisamente il terreno sotto i piedi. Ami l’ordine e il caos ti spaventa.

Sei una persona concreta, schietta e disciplinata. Sei una di quelle persone a cui piace avere tutto sotto controllo e analizzare ogni cosa prima di agire, per non sbagliare e ritrovarti nei guai.

Non tendi mai a tergiversare: la tua testardaggine ti consente di ottenere sempre tutto ciò che hai deciso di avere. Raggiungi i tuoi obiettivi grandemente, talvolta senza ascoltare i consigli di nessuno.

Sei però anche una persona timida e che fatica ad esprimere apertamente le proprie emozioni. Gentile e ingenuo, spesso ti ritrovi impelagato in situazioni inattese proprio per la tua buona fede.

Quando invece ti ficchi sotto la doccia e inizi a lavare per primo il corpo, che cosa significa? Te lo sveliamo subito. Se prima dei capelli dai priorità alle altre parti del tuo corpo, vuol dire che sei una persona davvero molto sensibile e che vive dell’approvazione degli altri.

Le critiche non ti piacciono, anzi distruggono e minano la tua sicurezza. La tua personalità non è forte come può sembrare all’esterno. Temi i giudizi degli altri e le chiacchiere ti spaventano.

Il consiglio è di intraprendere un percorso di crescita individuale per imparare a far affidamento solo su te stesso e ad accettare ciò che sei, a prescindere da quello che pensano gli altri. Sei senza dubbio una persona umile e leale che mette al primo posto gli altri prima di se stesso. E tu, ti riconosci in queste descrizioni?