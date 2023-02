Scegli 1 cerchio, triangolo o quadrato: la risposta svela la tua personalità nascosta

La personalità nascosta non deve intimorire: basta scegliere una di queste figure per scoprirla immediatamente.

La personalità nascosta a volte si tende a non metterla in evidenza, ad archiviarla negli anni per non capire quali siano alcuni atteggiamenti e modi di fare. È un meccanismo che si crea in automatico nel momento in cui si cresce e la società impone un certo tipo di comportamento. Eppure, in ogni persona si nasconde qualcosa che lo contraddistingue e lo rende unico nel suo genere. Per scoprirlo si possono fare dei test divertenti, scegliendo una foto oppure una immagine il cui significato svela una parte della personalità tenuta nascosta.

Test sulla personalità nascosta: quale forma scegli?

È divertente ma anche illuminante, tanto che gli esperti mettono l’accento su forme o foto che possono tirare fuori una personalità mai rivelata ad alcuno. Come accennato, comportamenti e modi di fare vengono spesso nascosti per adeguarsi alla società o al tipo di professione svolto.

In questo caso si propone un gioco, con questo test che chiede di scegliere una forma geometrica tra il cerchio – il triangolo oppure il quadrato.

Triangolo

I soggetti che scelgono il triangolo si mettono in disparte e le sfide fanno parte del proprio modo di fare. Spesso e volentieri tendono a nascondere una parte predominante, facendo emergere solamente quella legata alla professione. In realtà queste persone sono divertenti, flessibili e con inventiva seppur soffocata dagli eventi e da un contesto sociale particolare.

Il consiglio è di smetterla di irrigidirsi e lasciare spazio alle emozioni, quelle intense che stravolgono completamente la vita.

Quadrato

Una sfida con se stessi, giorno dopo giorno, per nascondere il lato tenero e romantico. Un contesto di vita che porta ad essere più freddi e duri, senza mai cedere per timore di non essere presi sul serio.

Non solo, in passato potrebbero esserci stati degli eventi non favorevoli subendo delusioni e torti di vario genere. Ci si chiude a guscio per proteggersi dal mondo esterno, si rimane sulla difensiva per non farsi attaccare o essere pronto ad un eventuale screzio.

È arrivato il momento di lasciarsi andare e lavorare su se stessi, senza timore degli altri. La vera anima di questi soggetti è fragile, ma anche molto interessante. L’obiettivo? Raggiungere una via di mezzo.

Cerchio

Girare a vuoto non serve per trovare il proprio equilibrio, oramai distante. La vera personalità di chi sceglie il cerchio è fatta di scherzi e grandi emozioni poi soffocate nel tempo al fine che nessuno possa colpire la corazza.

Quando un soggetto di questo tipo si lascia andare è apprezzato da tutti, anche se tende a perdersi pur di adeguarsi al contesto in cui vive. L’obiettivo primario è raggiungere la pace, non interessarsi alle opinioni altrui se non sono costruttive e mettere dei tasselli per una vita felice.

Un test che ha evidenziato gli aspetti nascosti di ogni persona, ma anche gli obiettivi da porsi per tirare fuori il vero essere.