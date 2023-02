Chiara Ferragni, a Sanremo nessun accordo commerciale per lei

A settimane di distanza dalla fine del Festival di Sanremo, non si placano le polemiche che gli ruotano attorno in particolare sulla querelle Ferragni – Fedez. Una nuova polemica è, ora, spuntata: quella del possibile accordo di carattere commerciale.

Anche se le polemiche continuano inesorabili, dall’altro lato c’è la gioia della stessa Ferragni che definisce “formativa” la sua esperienza di co – conduttrice del Festival.

Chiara Ferragni ed il festival

Il Festival di Sanremo 2023, targato Amadeus – Morandi, è finito da qualche settimana. Ma le polemiche e tutte le chiacchiere che gli girano attorno, a quanto pare, sono destinate a durare ancora per molto, specie se i protagonisti delle stesse non sono solo i cantanti, ma anche i tanti ospiti che si sono alternati, nelle cinque serate, su quel palco.

Primi su tutti, una delle coppie più social che sono state lì presenti, ovvero Chiara Ferragni e Fedez. Lei, co – conduttrice per due serate, lui ospite musicale e non solo. La stessa Ferragni ha deciso di devolvere il suo compenso da conduttrice in beneficenza e, chiarendo la sua posizione in un post sui social, ha affermato con forza di “non aver accettato nessun tipo di accordo commerciale legato al festival”, rispondendo così alle polemiche ed alle accuse che le erano state alzate.

“A distanza di due settimane, penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza come co-conduttrice di Sanremo” – scrive la Ferragni su Instagram. Chiara ha, anche, ribadito e confermato che, quanto aveva deciso lo scorso aprile, quando aveva accettato la proposta di esser, per due serate, co – conduttrice del festival, di non aver accettato nessun tipo di accordo commerciale legato al festival stesso.

“Per me, nessun accordo commerciale”

“Per me partecipare al Festival di Sanremo voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse un prezzo” – continua nel post.

Il suo post si conclude con parole di ringraziamento per chi le ha dato la possibilità di fare questo tipo di esperienza che, come la stessa Ferragni descrive, è stata molto formativa e che le ha dato molto, sia umanamente che professionalmente.

La sua volontà di spiegare un lato che, chi non è “addentro” al contesto Rai e chi non è addetto ai lavori non conosce, è stata quella di non aver voluto alcun tipo di accordo di carattere commerciale che legasse la sua persona al festival.

Nel suo post, la stessa Ferragni ha usato un termine specifico, “empowering”. Esso consiste in un insieme di azioni e interventi che sono mirati a rendere più forte il potere delle scelte delle persone e ad aumentare il loro potere e le loro responsabilità, migliorando così anche le competenze e le conoscenze.

Un’esperienza bella e formativa che la stessa Chiara Ferragni non dimenticherà facilmente, al di là di tutte le polemiche e le chiacchiere che si sono venute a scatenare di seguito. Quest’esperienza ha permesso alla stessa Ferragni di farsi apprezzare e conoscere ancora di più, anche in tv.