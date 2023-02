Scarpe troppo strette? Ecco come risolvere il problema in pochissimi minuti

A chiunque capita di acquistare un paio di scarpe troppo strette e, una volta calzate, è facile, che risultino essere scomode ed impossibili da indossare.

A questi imprevisti è possibile reperire un valido rimedio con un metodo che consente di allargare le scarpe strette, senza che vengano danneggiate. Capita a tutti che si acquistino scarpe troppo strette che non si riesce ad indossare o che stringono nella zona del tallone. È meglio sfruttare tutti i buoni trucchetti e metterli in atto per allargare le scarpe troppo strette: ecco come risolvere il problema in pochi minuti. Ecco come fare.

Scarpe troppo strette: ecco i punti critici

Le scarpe strette sono una vera e propria sofferenza per i nostri piedi, che desiderano fare una passeggiata o concedersi un’uscita. Le scarpe strette possono provocare non pochi problemi di attrito, di circolazione e dare problemi di mal di testa: ci sono dei punti critici che possono infastidire anche quando la scarpa sembra essere della nostra misura.

L’alluce, il mignolino ed il tallone sono punti critici. Anche l’allacciatura e le stringhe delle scarpe possono essere un punto di criticità da non sottovalutare.

Come allargare le scarpe strette: ecco i trucchetti

Ci sono validi trucchetti da seguire che ci consentono di allargare le scarpe strette: basta indossarle con più strati di calzini. La pressione esercitata sulle scarpe consente di allargarle. Basta prendere dei sacchetti utilizzati per confezionare i cibi da congelare e riempirli di acqua per posizionarli nelle scarpe. I sacchetti devono essere sistemati in modo tale che aderiscano alle pareti.

Successivamente, è necessario mettere le scarpe in frigo: il ghiaccio ha un volume che spinge contro le pareti elle calzature in modo tale da allargarle. Si tratta di un metodo semplice e facile da applicare adatto per allargare le scarpe di plastica, di pelle e di tela.

Altro trucchetto valido per poter allargare le scarpe è quello di utilizzare il phon: con il calore è possibile dilatare il materiale delle calzature. Una volta che le scarpe sono calde, è possibile calzarle e camminarci affinchè prendano la forma giusta.

Per allargare le scarpe è possibile ricorrere all’utilizzo di fiocchi di avena o dei chicchi di grano. Una volta riempite le calzature è necessario aggiungere dell’acqua per farle dilatare. Basta attendere un’intera nottata, poi si può procedere ad asciugarle e ad indossarle con comodità.

In commercio è possibile acquistare uno spray allarga scarpe che consente di allargare le scarpe che risultano essere troppo strette e scomode per i propri piedi. Basta spruzzare lo spray sulla scarpa per poi indossarla: si possono acquistare online oppure rivolgersi ad un negozio.