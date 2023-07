Scarica lo sposo non appena nota questo dettaglio sull’altare: perché salta tutto

Una donna scarica lo sposo sull’altare non appena si accorge di un dettaglio. Scopriamo perché è successo tutto e qual è il motivo vero che ha fatto saltare il matrimonio!

Quando la donna si accorge di un dettaglio era già sull’altare, ma non ha esitato a mollare tutto e far saltare il matrimonio.

La donna in questione si chiama Monica, che ha tirato a terra il bouquet ed è andata via di corsa. La bravata che aveva fatto Jake era troppo per lei, non poteva perdonarlo, così ha fatto saltare tutto. Scopriamo nei dettagli cosa è successo!

Monica scarica lo sposo Jake all’altare

La scelta di Monica che ha scaricato lo sposo Jake era scaturita da un dettaglio che aveva notato sull’altare, dettaglio che le ha fatto prendere una decisione repentina, quella di andare via subito e di troncare il matrimonio.

I genitori della ragazza erano stupiti di quanto era successo, ma allo stesso tempo cercavano di calmare la figlia, dicendole che era meglio aver fatto quella scoperta prima che si fossero sposati.

Monica e Jake stavano insieme da quattro anni e anche se sembrava impossibile pensare ad una vita senza di lui la sua decisione era oramai irremovibile. Ma qual è stata la causa della rottura? Cosa è successo? Scopriamo quel particolare che Monica ha notato sull’altare!

Jake aveva partecipato poco ai preparativi del matrimonio

Secondo gli amici Jake non era la persona giusta per lei, ma rispettavano la scelta di Monica, perciò non le avevano detto più nulla. Anche Monica era a conoscenza di alcune cose del suo passato, ma non sapeva tutto.

Quello che le dava fastidio in quel momento era il fatto che Jake non sembrava interessato ai preparativi del matrimonio, tanto che disse a Monica di non avere tempo e quindi di non essere disponibile. Tuttavia, era una bugia, perché in realtà Jake stava preparando una sorpresa per la sua donna, la festa di addio al nubilato.

Jake le fece la sorpresa alcuni giorni prima delle nozze e per lei fu una cosa del tutto inattesa. Nonostante tutto le fece piacere, ma ad organizzarla era stata un’amica di Monica e non Jake. A farla arrabbiare quella sera però furono le continue domande che le amiche le facevano su Jake. Quando una sua amica si ubriacò Monica decide di sostituirla per fare la damigella e Jake la spinse a dirlo alla sorella, con la quale però Monica non aveva un buon rapporto.

L’incontro fra Monica e la sorella

Quando Monica chiamò la sorella, questa non le rispose, così Jake le diede un nuovo numero. Monica e la sorella si incontrarono in una caffetteria, ma quando la vide rimase sbalordita perché aveva i capelli uguali a quelli suoi.

Le due sorelle parlarono di come doveva essere modificato il vestito da damigella, ma quando Monica andò via non era contenta del tutto. Eppure, si sforzò di non pensarci e di concentrarsi sul matrimonio.

Lo disse a Jake ma lui fu molto evasivo al riguardo, anche se Monica sospettava sapesse qualcosa. Ancora non sapeva cosa sarebbe successo e come sarebbe cambiata la sua vita in un attimo!

Monica riconobbe il bouquet di fiori e il vestito

Il giorno del matrimonio, con grande sorpresa di Monica, accadde qualcosa di incredibile. Di matrimoni ce n’erano due, non solo quello fra lei e Jake. Monica se ne accorse quando stava per iniziare la cerimonia, infatti stava avanzando un’altra persona, nientemeno che la sorella che aveva scelto per farle da damigella!

Monica capì che Jake si era fatto coinvolgere di più nel matrimonio della sorella che in quello che interessava loro, infatti, riconobbe il bouquet di fiori e il vestito. La donna capì che Jake non era l’uomo per lei e fuggì via, mollando tutti all’improvviso.

Per lei era stata una liberazione e poteva finalmente godersi il futuro da single, senza qualcuno che doveva fare le cose forzatamente!