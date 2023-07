Qual è la regione con più matrimoni religiosi in Italia? I primi posti in classifica

Sapevi che in Italia c’è una regione in cui ci sono più matrimoni religiosi? Scopriamo quali sono quelle che stanno ai primi posti della classifica per unioni religiose!

Da tempo molte coppie che vogliono convolare a nozze decidono di optare per la cerimonia civile, ma sono ancora in tanti a scegliere la funzione religiosa. In Italia ci sono alcune regioni in cui la tendenza a sposarsi con il rito religioso è più sentita, scopriamo quali sono e qual è quella in cui ci sono in assoluto più matrimoni religiosi!

I matrimoni civili superano quelli religiosi?

E’ diventato abitudine dire che i matrimoni civili hanno superato quelli religiosi,visto che tanti media hanno lanciato questo report, rimarcando che il superamento sia addirittura di oltre il 50,1%. Nello specifico, le differenze del rito mostrano una spaccatura profonda tra il Nord e il Sud Italia.

I matrimoni civili al Nord sono il 63,9%, mentre al Sud sono meno della metà, infatti si assestano al 30,4%. E’ vero che nel corso degli anni abbiamo assistito all’aumento dei matrimoni civili da una parte, e dall’altra al calo di quelli religiosi, tuttavia bisogna tenere conto dei dati analizzando nel dettaglio i vari contesti.

Infatti, è bene sapere che nelle regioni del Sud i matrimoni religiosi sono molto più numerosi che nelle regioni del nord e ancora oggi, complici anche le tradizioni, sono un must a cui molte coppie non rinunciano.

Ad avvalorare questo concetto sono i dati recenti, che testimoniano il ritorno ai matrimoni religiosi, addirittura triplicati rispetto al 2020, anche se sempre in calo rispetto al periodo di prima della pandemia.

La Calabria prima in classifica

Dai dati emerge che tre quarti dei matrimoni religiosi celebrati in Italia si svolgono in Calabria. E’ questa infatti la regione in cui vengono celebrate più nozze con il rito religioso, dove ancora oggi è molto sentito il legame fra nozze e chiesa.

In più, a contribuire alla scelta del rito religioso per le nozze sono anche le tradizioni, a cui molti tengono e che vengono tramandate di padre in figlio. Sposarsi in chiesa è quindi un desiderio del tutto normale per molte coppie del sud, che non vedono di buon occhio le unioni civili.

Il lavoro della chiesa trova più terreno fertile in tanti giovani che scelgono di sposarsi con le nozze sacramentali. Molte di queste coppie sono anche conviventi, che però attendono il momento giusto per convolare a nozze e lo fanno optando per il rito religioso.

Altre regioni dove si celebrano più matrimoni religiosi

Anche in Sicilia, Puglia e Campania si celebrano ancora oggi tanti matrimoni religiosi, segno che anche qui le coppie ancora oggi mostrano un rispetto maggiore verso la religione e verso le tradizioni. Da qualche tempo, come detto prima, è tornata in Italia la voglia di parlare del futuro delle coppie seguendo il rito religioso.

Questo non vuol dire che i matrimoni religiosi nel complesso superano quelli civili, perché questi ultimi sono decisamente quelli privilegiati a cominciare dal centro verso il nord. I dati Istat mostrano che nell’anno dopo la pandemia, ovvero nel 2021, in Italia hanno celebrato 180.416 matrimoni, ben l’86,3% in più di quanto ne hanno celebrato nel 2020.

Infatti, per colpa della pandemia molte coppie avevano rimandato le nozze. Tuttavia, questo incremento notevole non è bastato per coprire quanto era stato perduto il precedente anno. Si è quindi registrato un calo del -2,0% rispetto al 2019. La regione dove si celebrano più matrimoni civili è la Valle D’Aosta, ma ci sono anche Lombardia e Piemonte a contendersi il primato.

Dunque, per concludere, possiamo affermare che nel Sud si celebrano in assoluto più matrimoni religiosi che al Nord, in particolare modo in Calabria, che risulta la regione in cui c’è un maggior numero di riti religiosi.