Il ct Jorge Vilda ha toccato il seno a una collaboratrice, nel momento in cui stava esultando per la finale vinta per 1-0 nei Mondiali femminili di calcio.

Questo è l’ennesimo scandalo che colpisce la Nazionale di calcio femminile spagnola dopo il bacio dato sulla bocca dal presidente della Federcalcio a una giocatrice. In queste ore stanno circolando le immagini che immortalano quel momento, proprio i frangenti in cui tutti – in campo, in panchina e sugli spalti – esultavano per la vittoria delle spagnole contro l’Inghilterra. Improvvisamente si vede appunto l’allenatore che guarda verso il campo ma nel frattempo avvicina una mano al seno della collaboratrice Montserrat Tomé. Il gesto del palpamento, inequivocabile, sta suscitando grandi polemiche.

Mondiali femminili di calcio, continua lo scandalo

Si è parlato molto del bacio dato dal presidente della Federcalcio a una giocatrice della Nazionale spagnola durante la gioia della vittoria, ora la squadra è di nuovo nello scandalo per un gesto compiuto dall’allenatore Jorge Vilda.

Negli stessi frangenti, in cui la squadra ha concluso l’importante match con un 1-0 e stava festeggiando la vittoria, il ct ha palpato il seno della sua collaboratrice e mentre lo faceva guardava il campo come per far finta di niente.

Il momento è stato ripreso chiaramente e la donna in questione è Montserrat Tomé che da tempo lavora a fianco del tecnico 42enne con un passato da calciatore nelle giovanili del Barcellona e del Real Madrid. Era già stato coinvolto in passato in diverse polemiche durante l’esperienza in panchina con le Furie Rosse, ad esempio ci sono state discussioni con le giocatrici per una decisione in particolare.

Le ragazza dovevano mostrare il contenuto delle borse durante il ritiro, oppure in altre occasioni veniva detto loro che durante il ritiro dovevano lasciare aperte le camere d’albergo prima di mezzanotte per le ispezioni. Regole molto particolari che oggi alla luce di quanto accaduto fanno riflettere.

Proprio l’ultimo episodio che abbiamo raccontato, ha portato al coinvolgimento nei Mondiali femminili di calcio di solo 3 ragazze fra le 15 che si erano ribellate chiedendo il licenziamento di Vilda. C’è poi il caso Rubiales su cui i riflettori non si sono ancora spenti.

Il bacio di Rubiales

Mentre le campionesse stavano festeggiando il presidente federale Luis Rubiales ha compiuto un gesto che potrebbe mettere a repentaglio la sua carriera. Infatti, ha dato un bacio sulla bocca alla calciatrice Jenni Hermoso, raggiunta sul palco della premiazione dopo la vittoria. In molti chiedono le dimissioni e lui invece chiede il supporto della Uefa.

Si è scusato per il gesto che ha causato tanto scalpore ma questo non ha placato le polemiche e venerdì sarà una giornata decisiva per capire quale sarà il suo destino. Rubiales è al centro anche lui, come il ct, di altre polemiche alimentate da immagini diffuse dai media locali, dove si vede mentre si afferra i genitali durante la partita, gesti tipici dei tifosi.

Ancora, durante i festeggiamenti in campo ha sollevato Athenea del Castillo afferrandola per le cosce, altra cosa da evitare visto il suo ruolo.

Il governo spagnolo ha gli occhi puntati su di lui, che invece punta a far archiviare il caso. Attendiamo ora i risvolti di venerdì ma dalle informazioni trapelate dovrebbe rimanere al suo posto, tuttavia non c’è nulla di certo. La Federazione però controllerà meglio la cosa e ha già avviato un’indagine interna in cui verrà ascoltata anche Jenni Hermoso.