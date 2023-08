Dal benzinaio spunta una scritta inaspettata: ecco la richiesta insolita ai clienti

By

Un benzinaio ha pensato bene di dissuadere i suoi clienti dal disturbarlo con un cartello piuttosto particolare. Vediamo cosa c’era scritto.

Probabilmente i suoi clienti erano soliti disturbarlo di continuo. Ecco perché il benzinaio ha cercato di dissuaderli con un cartello insolito.

Il benzinaio che non voleva essere disturbato

Quello del benzinaio (o addetto alla stazione di servizio) può essere un lavoro piuttosto difficile. Ciò è dovuto soprattutto alle responsabilità che tale figura ha. Anche se l’automazione delle stazioni di rifornimento carburante è crescente, in alcune regioni o in alcune fasce orarie, non è escluso che il benzinaio svolga ancora a pieno regime il suo lavoro. Molte stazioni di servizio, infatti, preferiscono impiegare personale al fine di assistere la clientela e garantire loro un funzionamento più sicuro ed efficiente.

Le responsabilità specifiche di chi svolge la professione di benzinaio variano in base alla stazione di servizio e alle normative locali ma resta comunque un lavoro che, alla lunga, può rivelarsi parecchio snervante. Ed è proprio quello che deve aver subito il lavoratore in questione il quale si è sentito in dovere di affiggere un cartello particolare su una colonnina della sua stazione di servizio. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa ha scritto sul cartello

In una stazione di servizio, molto spesso, non si può fare soltanto rifornimento. A volte si può dare una pompata alle ruote, aspirare la polvere dai tappetini, acquistare olio o altri prodotti per la macchina.

Probabilmente, il benzinaio protagonista della storia che stiamo per raccontarti oggi, deve essere stato scocciato dalle continue richieste delle persone, tanto da aver voluto affiggere un cartello con su scritte le uniche due motivazioni per cui poteva essere eventualmente disturbato.

Il cartello è stato condiviso dai social da un utente e ci ha messo poco a diventare virale. A condividerlo per primo è stato Massimiliano Dona, un avvocato a servizio dei consumatori. Egli ha scelto di condividerlo sotto forma di storia di Instagram con la dicitura cartelloday. Quindi cosa c’era scritto di così esilarante e particolare sul cartello?

“Vietato disturbare il benzinaio per cambio euro e per informazioni”.

Diciamo che, ad una prima lettura, la richiesta del lavoratore non sarebbe nemmeno tanto assurda. In realtà, però, si tratta di due operazioni importanti che di solito ci si aspetta che il benzinaio faccia. Probabilmente, era stato disturbato da diversi turisti alla ricerca di strane informazioni, oppure da guidatori che avevano perso la strada verso la loro destinazione, distogliendolo dal suo lavoro.

Non sappiamo con certezza cosa abbia mosso il lavoratore ad una tale affissione e nemmeno lo possiamo giudicare. Magari era stato davvero esasperato e tutto quello che voleva fare era soltanto il suo lavoro e basta.