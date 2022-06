Scamacca, tentazione PSG

Entra nel vivo il calciomercato estivo 2022 con i top club europei che puntano a rinforzarsi per togliere lo scettro d’Europa all’inarrestabile Real Madrid di Carlo Ancelotti.



L’esplosione di Gianluca Scamacca durante la Serie A appena conclusa ha scatenato l’interesse di tanti club europei, pronti ad offrire cifre folli al Sassuolo pur di assicurarsi le prestazioni del classe ’99.

La società neroverde non è disposta a fare sconti e lascerà partire il suo centravanti soltanto davanti ad un’offerta adeguata e consona alle richiesta di Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo.

Il Milan campione d’Italia cerca un centravanti che possa far rifiatare Olivier Giroud e vada a rinforzare una rosa che in fase offensiva conta sull’esplosività di Rafael Leao.

La nuova proprietà rossonera ha da tempo messo nel mirino Divock Origi che potrebbe presto sbarcare a Milano.

Gianluca Scamacca sarebbe un rinforzo molto gradito a Stefano Pioli che ha bisogno di un calciatore che possa garantire la doppia cifra di marcature stagionali e, nell’attesa di scoprire il futuro di Ibrahimovic, possa diventare il punto fermo del nuovo attacco rossonero.

Carnevali non farà sconti ed il centravanti romano partirà soltanto davanti ad un’offerta vicina ai 40 milioni di euro.

Oltre ai campioni d’Italia, per Scamacca c’è anche il PSG che è pronto a regalare il primo colpo al nuovo allenatore (Zinedine Zidane vicino all’accordo con i francesi).

Gianluca Scamacca is keen to stay in Italy with Inter Milan interested, according to local reports. 🇮🇹

AC Milan and Napoli have also been linked with the Arsenal target. 👀#Scamacca #Arsenal #AFC pic.twitter.com/6G3cQCvPbK

— AFTV (@AFTVMedia) June 3, 2022