Mkhitaryan e la tentazione Inter, Origi-Milan ci siamo

Comincia oggi ufficialmente il calciomercato estivo 2022 in vista di una Serie A anomala che inizierà a ferragosto e si fermerà per circa due mesi a causa dei Mondiali in Qatar.

Ci siamo lasciati con il trionfo del Milan, ma a distanza di due settimane sono già tantissime le novità in vista della prossima stagione calcistica con le società che sono alla ricerca delle occasioni di mercato per rinforzare le proprie rose.

Il Milan ha cambiato proprietà e la RedBird proverà subito a piazzare un colpo da 90 per presentarsi nel migliore dei modi al pubblico di fede rossonera, l’Inter ieri ha ufficializzato la cessione di Ivan Perisic al Tottenham.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG

Marotta ha messo nel mirino già da tempo l’esperto trequartista giallorosso Henrikh Mkhitaryan che è tentato dalle sirene nerazzurre e a breve deciderà il suo futuro.

Mourinho non ha intenzione di lasciar partire a parametro zero una delle sue stelle e ha offerto un rinnovo contrattuale adeguato all’importanza che il giocatore ricopre nella rosa della Roma.

A 33 anni il numero 77 armeno chiuderà sicuramente la sua carriera in Italia ed a breve comunicherà la sua decisione ufficiale.

Con la partenza di Perisic l’Inter ed un bilancio che non permette grandi follie l’Inter proverà a convincere fino all’ultimo Mkhitaryan e Paulo Dybala a sposare il progetto nerazzurro.

Inter have made an official proposal to sign Henrikh Mkhitaryan on a free transfer. Talks ongoing – as he has also received an offer from AS Roma to extend current deal. 🇦🇲 #transfers

Mkhitaryan’s tempted, Inter are now confident – waiting for final decision on his future. pic.twitter.com/OXZGM81oQE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2022