Scamacca-PSG, trattativa in chiusura!

Il Paris-Saint Germain ha messo da tempo gli occhi sull’attaccante romano Gianluca Scamacca, il Sassuolo sta trattando con i parigini che hanno già da tempo un accordo con l’entourage del calciatore



Forte fisicamente e dotato di grande tecnica, Gianluca Scamacca è considerato da molti il futuro della nazionale italiana e dopo essere esploso definitivamente nella sua ultima stagione in Serie A con il Sassuolo è pronto a trasferirsi a Parigi.

Il nuovo allenatore parigino Christophe Galtier ha chiesto espressamente alla società l’attaccante azzurro che ha da tempo dato la sua disponibilità a trasferirsi in Francia.

Scamacca ad un passo dal PSG

Forte dell’accordo trovato con il calciatore, Antero Henrique (direttore sportivo dei parigini) ha intensificato i contatti con il Sassuolo per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.

C’è ancora distanza tra la richiesta di 50 milioni di euro fatta dal Sassuolo e la proposta del club parigino che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi con il PSG pronto ad esaudire le pretese dei neroverdi pur di avere presto uno dei miglior giovani italiani in circolazione.

Scamacca giocherebbe in una squadra di fenomeni con Mbappe, Neymar e Messi pronti a metterlo nelle migliori condizioni per esaltare la sua vena realizzativa.

Il Sassuolo, come già dimostrato con i vari Locatelli e Berardi, si dimostra “società ostica da affrontare” anche in chiave mercato, gli emiliani infatti nonostante il prestigioso corteggiamento del Paris-Saint Germain non intendono abbassare le proprie richieste e cedere al pressing dei campioni di Francia.

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del club, ha rifiutato categoricamente tutte le offerte finora messe sul piatto dai parigini affermando la ferma volontà di non scendere sotto la cifra dei 50 milioni chiesti inizialmente.

Sassuolo, un esempio per il calcio italiano

Gli emiliani continuano a stupire per la grande mentalità e determinazione che mettono fuori e dentro dal campo.

Berardi e compagni hanno disputato ancora una volta una stagione ai limiti della perfezione espugnando campi prestigiosi e giocando sempre un calcio tecnico e propositivo.

Gianluca Scamacca quasi certamente lascerà Sassuolo, i neroverdi dovranno essere bravi a sostituirlo con un giocatore in grado di garantire prestazioni analoghe a quelle dell’attaccante romano che nell’ultima stagione ha trascinato la rosa di Alessio Dionisi con 16 gol segnati.

Giovanni Carnevali nel frattempo ha chiuso l’operazione per Kristian Thorstvedt, centrocampista classe ’99 dotato di grande qualità e adatto allo schema di gioco impostato da Alessio Dionisi