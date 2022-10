Scaldabagno, se usi questo metodo risparmi il 30% sulle bollette

By

Esiste un metodo per risparmiare sul costo dello scaldabagno risparmiando il 30% sulle bollette. Ecco di quale si tratta.

In questi mesi non si fa altro che parlare dell’aumento dei costi dell’energia elettrica e dell’aumento dei costi in bolletta che si possono trovare alla fine del mese, argomento che sta facendo discutere molto.

Nonostante il Governo abbia messo a disposizione per alcune categorie di cittadini alcuni Bonus, dei quali emessi anche da parte dei comuni di determinate città, questi non bastano per sostenere le spese.

Scaldabagno: ecco come fare per risparmiare in bolletta

Pertanto ci si ritrova a dover fare i conti con il denaro a disposizione a dover stringere la cinghia e i denti per affrontare questa crisi dovuta sia dalle conseguenze della pandemia Covid-19 che soprattutto dal conflitto tra la Russia e l’Ucraina.

Quello che ne consegue è un aumento non solo delle derrate alimentare che hanno esponenzialmente aumentato il loro costo per via della mancanza o della difficoltà di ricezione di materia prima anche del gas, della corrente elettrica e del carburante.

Così, in molti stanno cercando sul web o tramite passaparola delle soluzioni per risparmiare sulla corrente elettrica anche in vista della prossima stagione invernale che secondo alcuni esperti sembra sarà una delle più fredde.

Nonostante il tepore autunnale sia più caldo rispetto agli anni precedenti, tant’è che il 2022 è considerato l’anno più caldo negli ultimi 222 anni, e temperature così alte le avevamo avute soltanto nel 1800, il prolungamento estivo sembra stia volgendo al termine.

Infatti, secondo alcuni siti meteorologici, da novembre sarà presente il fenomeno atmosferico La Niña, ossia il raffreddamento della superficie oceanica che porterà un inverno freddo e rigido.

Tale evento si è verificato soltanto due volte sulla terra e pare che arriverà per la terza volta proprio quest’anno per poi portare all’inizio del 2023 dei gradi minimi che non si vedevano da tanto tempo.

Per far fronte a questo freddo utilizziamo oltre che termosifoni e altre fonte di calore anche lo scaldabagno per poter avere a disposizione dell’acqua calda da poter utilizzare per i nostri bagni o altre faccende domestiche.

Le soluzioni

Lo scaldabagno elettrico raggiunge acqua la cui temperatura è compresa tra i 35 e i 60 gradi che oscilla a seconda dell’esigenza della persona che richiede l’esigenza ma per risparmiare sul suo utilizzo c’è una soluzione efficace.

Oltre a optare per degli scaldabagni il cui volume del serbatoio sia ridotto, e che quindi si aggira intorno ai 10 o 30 litri, sufficienti per un nucleo famigliare di circa due persone, a quelli classici si possono anche affiancare gli scaldabagni istantanei.

Questi qui, a differenza di quelli tradizionali, non hanno la presenza del serbatoio e quindi il consumo è di circa il 15% in meno da quelli standard, ma esiste anche un altro elemento da tenere ben presente.

Si tratta del termostato. Questo oggetto è presente su tutti i nostri scaldabagni ed è utile sceglierne uno che abbia al suo interno anche il timer. In questo modo possiamo programmare l’accensione e lo spegnimento del nostro apparecchio.

Questo non solo ci darà modo di avere l’acqua calda quando ne abbiamo bisogno, senza avere dell’accumulo di energia che non ci serve ma ci farà anche risparmiare notevolmente sulla bolletta di fine mese.

Di conseguenza se si considera che col timer del termostato si stima circa un risparmio del 15% e se utilizziamo uno scaldabagno il cui serbatoio è assente e come prima citato ci dia un risparmio di altri 15%, possiamo trovarci con questo metodo circa il 30% in meno sulla bolletta.

Considerando che lo scaldabagno è un elettrodomestico indispensabile e che viene utilizzato per tutto l’anno e in particolare durante i mesi invernali, possiamo risparmiare notevolmente e far fronte alla crisi che ha coinvolto il nostro Paese.