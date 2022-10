Lucca: fidanzati investiti da un’auto mentre camminavano

By

A Lucca, precisamente nel quartiere Santa Maria del Giudice, un’auto ha investito una coppia di fidanzati mentre camminavano per mano lungo la strada. Le condizioni di lui sono attualmente gravissime.

Non sono state ancora chiarite le dinamiche precise del terribile incidente avvenuto a Lucca. Fatto sta che il ragazzo è stato preso in pieno dall’autovettura e si trova ora in condizioni gravissime. La ragazza invece è stata presa di striscio e fortunatamente sta bene.

L’incidente avvenuto a Lucca che ha coinvolto la coppia di fidanzati

Un’autovettura ha investito una coppia di fidanzati verso le 21 di ieri, giovedì 20 ottobre a Lucca, precisamente nel quartiere Santa Maria del Giudice.

Si tratta di una coppia di fidanzati, che stavano camminando tranquillamente mano nella mano lungo la strada. Improvvisamente spunta un’auto che a tutta velocità li prende in pieno. Il conducente travolge completamente il ragazzo, mentre sfiora la ragazza.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi. La ragazza presenta solo alcune contusioni, ma si trova in totale stato di choc. Immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San luca dalla Misericordia di Massa Macinaia in codice verde.

Il ragazzo, 38enne, all’arrivo dei soccorsi si trovava sul pavimento privo di sensi. Fin da subito i soccorsi hanno capito che si trattava di una situazione molto grave.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso di Cisanello con un grave trauma facciale e diverse fratture in tutto il corpo.

Intanto le forze dell’ordine continuano ad indagare nella zona per chiarire e definire le dinamiche di questo terribile incidente.

Cosa succede se s’investe un pedone

Investire un pedone è un crimine ovviamente punito dalla legge italiana. Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, chi investe un pedone è sempre colpevole fino a prova contraria.

La prova contraria si basa essenzialmente sulla condotta dell’automobilista. Infatti l’automobilista dovrà dimostrare di aver rispettato tutte le regole del codice della strada e che l’incidente era inevitabile. In questi casi non avrà responsabilità nell’incidente.

Al contrario se il conducente non riesce a provare questi due elementi sarà considerato colpevole in ogni caso. Anche se magari il pedone ha mostrato una condotta imprudente.

Per questi motivi è necessario rispettare imprescindibilmente le regole della strada e soprattutto prestare molta attenzione. Questo in particolare alla guida di un’automobile, ma allo stesso tempo anche se si cammina in strade trafficate.