Scalda e cucina in casa con solo 2 euro al giorno, il metodo geniale

È possibile scaldare e cucinare in casa con solo due euro al giorno: scopriamo qual è il metodo più geniale e più economico in assoluto.

La crisi dell’energia e del gas può essere superata mettendo in pratica una serie di metodi geniali e risolutivi. Ci sono dei metodi geniali ed alternativi che permettono di scaldare la propria abitazione e/o di cucinare senza ricorrere all’utilizzo del gas? Scopriamolo.

Caro gas: il prezzo è diventato insostenibile per scaldare e cucinare

Il prezzo del gas ha subito un’impennata pazzesca pari a oltre 300 euro. La situazione è davvero molto critica e si rischia lo stop delle forniture di gas dalla Russia. Nella borsa di Amsterdam si forma il Title Transfer Facility (TTF), l’indice di riferimento per il prezzo del gas, ma questo mercato speculativo si ripercuote sulle bollette dei consumatori finali.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina molti paesi hanno unito le forze per acquistare il gas ad un prezzo inferiore. Si è parlato anche della possibilità di mettere un tetto alla quotazione del gas, ma questa possibilità non è stata ben accolta da Bruxelles. Per la borsa olandese il tetto al prezzo del gas potrebbe determinare un ridimensionamento delle prospettive future del mercato dell’energia.

Scaldare e cucinare in casa con soli due euro al giorno: ci sono strumenti alternativi al gas?

Oltre alla caldaia a gas ci sono altri validi strumenti con cui scaldare la casa o cucinare risparmiando sulla bolletta? Le stufe a legna sono sistemi di riscaldamento che ricorrono all’utilizzo della legna da ardere per riscaldare l’ambiente. Grazie alle stufe a legna è possibile riscaldare in modo uniforme gli ambienti casalinghi, risparmiando sui costi della bolletta.

Oltre alle stufe a legna, c’è un altro strumento alternativo: la stufa tirolese. Si tratta di una stufa che accumula calore, che viene ceduto. Questa tipologia di stufa è realizzata interamente in maiolica ed è considerata un oggetto di abbellimento estetico all’interno dell’abitazione. Tra i vantaggi principali della stufa tirolese c’è la possibilità di sfruttare l’elevato rendimento termico.

La maiolica cattura calore e lo sprigiona in modo uniforme a tutti gli ambienti dell’abitazione. Un altro punto di pregio sta nella non presenza delle parti elettromeccaniche e per questo non necessita di alcun intervento di manutenzione. Per riscaldare una stufa tirolese bastano due cariche di legna al giorno. Una nota negativa riguarda il costo delle stufe tirolesi.

Il prezzo varia da un minimo di seimila euro ad un massimo di 20.000 euro. Il prezzo è giustificato dal fatto che la maiolica è un materiale prezioso e unico. Le stufe tirolesi sono dei veri e propri oggetti d’arte ornamentali, che abbelliscono l’ambiente casalingo. Grazie a questo sistema di riscaldamento è possibile esborsare appena due euro al giorno per riscaldare e per cucinare.