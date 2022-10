Ilary Blasi e Noemi Bocchi, il primissimo incontro: sbuca l’imbarazzante retroscena

Francesco Totti e Ilary Blasi sono state una delle coppie più amate di sempre. Qualche mese fa, precisamente a fine luglio, i due hanno annunciato la loro separazione. Nei mesi a seguire, sono uscite fuori diversi retroscena, come la storia d’amore tra l’ex Capitano e Noemi Bocchi: scopriamo di più.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono i protagonisti assoluti del gossip del momento. La loro rottura, annunciata nei mesi scorsi, ha sconvolto milioni di persone. Più passano i giorni e più il caso Totti – Blasi sembra una telenovela spagnola. Inoltre, in questi ultimi giorni sono emersi diversi retroscena inaspettati riguardo la fine della storia di una delle coppie più amate e famose del mondo dello spettacolo.

L’attenzione mediatica, però, è ricaduta soprattutto su Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell’ex Capitano della Roma. Ma sapete che la bella 34enne di Roma Nord aveva già incontrato l’ex moglie del suo attuale fidanzato? Incredibile da credere ma è proprio così. La vicenda si fa sempre più contorta ed interessante: scopriamo di più, senza dubbio i colpi di scena non mancano mai.

Francesco Totti e Ilary Blasi: la separazione

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si fa sempre più complicata. Addirittura, si vocifera che l’ex capitano della Roma abbia addirittura obbligato la conduttrice de L’isola dei famosi a non rilasciare nessuna intervista a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo.

Il motivo? Per evitare di ingigantire il polverone mediatico. Ilary Blasi è una persona che non le manda di certo a dire, proprio per questo è molto amata dal pubblico. Ma la sua spontaneità e schiettezza avrebbe potuto fare dei grossi danni secondo il Pupone.

Ma soprattutto in questo momento è meglio non mettere benzina sul fuoco, dato che Francesco ha appena iniziato la sua nuova storia d’amore con Noemi Bocchi. Ultimamente, i due si stanno mostrando sempre più affiatati e vicini. Ma lo sapete che Ilary Blasi e la nuova compagna del suo ex marito si erano già incontrate qualche tempo fa? Non ci crederete mai, è una scena surreale: scopriamo di più.

Ilary Blasi e Noemi Bocchi: il loro primo incontro

In un’intervista, Alex Nuccetelli, ex di Antonella Mosetti e amico della storica coppia romana, ha raccontato ogni particolare della storia nata tra Totti e la Bocchi. L’uomo ha svelato che Ilary e Noemi si sarebbero incontrate già tempo prima:

“Francesco e Noemi è stato l’estate scorsa a un evento di padel in Sardegna dove era andato con Ilary”.

La struttura si chiama Lexus Padel Vip Club, a Poltu Quatu, nei pressi Porto Cervo. L’ex capitano della Roma e la bella 34enne di Roma Nord si sarebbero incontrati in quella località e con loro c’era anche Ilary Blasi, perché era in vacanza con Francesco e la loro famiglia.

Un primo incontro che appare veramente assurdo, ma che sembra essere la pura realtà. Non ci resta che aspettare per scoprire altri retroscena scottanti sulla fine del matrimonio più discusso di sempre.