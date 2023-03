“Sbattuti fuori”, l’indiscrezione da casa reale: cambiano i piani a Buckingham

Indiscrezione da Buckingham: Harry e Meghan potrebbero sabotare l’incoronazione per via di uno sfregio ricevuto dal Re.

Re Carlo III dovrebbe essere incoronato a Buckingham a maggio ma sembrerebbero esserci diversi ostacoli in vista.

Buckingham Palace, l’indiscrezione: Harry e Meghan ancora presenti

Il principe Harry e la sua consorte Meghan Markle non smettono di far parlare di sé, sia a Buckingham che nel resto del mondo. Questa volta, sono stati avvistati mentre cenavano al club San Vicente Bungalows, un esclusivo club molto caro di Los Angeles, apparentemente sereni e tranquilli.

Tuttavia, fonti vicine alla coppia affermano che in realtà stanno affrontando una situazione difficile: sono infatti arrabbiati con il nuovo Re per essere stati costretti ad abbandonare Frogmore Cottage e gli vorrebbero far pagare le conseguenze delle sue decisioni. Si teme che questo possa portare a un sabotaggio dell’incoronazione prevista a Buckingham per il 6 maggio prossimo.

Sembrerebbe che i Sussex abbiano adottato una nuova strategia ovvero quella di mostrarsi tranquilli e calmi e di andare avanti, tenendo a bada i loro demoni interiori.

Nella loro ultima apparizione al San Vicente Bungalows, un club che d’iscrizione costa 4.200 dollari all’anno, Meghan Markle indossava un outfit molto costoso composto da un cappotto di Carolina Herrera da 1.600 dollari, un paio di pantaloni skinny in pelle lucida ecologica di Veronica Beard da 355 dollari, un paio di décolleté col tacco vertiginoso e una borsetta di Dior.

La duchessa ha fatto la sua seconda apparizione pubblica in breve tempo, dopo aver partecipato a un video promozionale per una marca di caffè, che finanziava.

Questa volta, Harry era al suo fianco, nonostante ultimamente sembrassero molto distanti a causa della pubblicazione dell’autobiografia del Principe, Spare.

Secondo fonti vicine ai Sussex, ci sono stati dei contrasti e delle tensioni tra i due, ma sembra che abbiano deciso di ricompattarsi per affrontare la decisione di Carlo di cacciarli da Frogmore Cottage.

Incoronazione a rischio

Secondo gli esperti sulla famiglia reale, Harry e Meghan starebbero attraversando una crisi finanziaria. In particolare, sembra che la duchessa sia alquanto delusa dal patrimonio del marito. Probabilmente, sperava fosse miliardario invece ad oggi il principe è senza soldi e senza il sostegno di Buckingham Palace. Ora, l’essere stati cacciati da Frogmore per la coppia rappresenta una punizione crudele.

L’avviso di sfratto, stando a quanto scritto su Page Six, sarebbe arrivato appena un giorno dopo l’uscita di Spare. Harry e Meghan sarebbero pronti alla vendetta anche se si sono visti prorogare l’avviso di sfratto a dopo l’incoronazione.

Secondo l’amico della coppia, che è stato intervistato Omid Scobie, lo sfratto è stato visto come una sorta di punizione finale e sembra che la famiglia reale voglia eliminarli definitivamente dalla scena. Hanno tempo fino all’inizio dell’estate per lasciare la casa, ma inizialmente avevano solo poche settimane.

Tuttavia, la situazione è stata aggravata dal fatto che Carlo ha offerto le chiavi del cottage a suo fratello, il Principe Andrea. Quest’ultimo era stato coinvolto in uno scandalo.

Si pensa che i Sussex stiano progettando di sabotare l’incoronazione di Carlo. Chissà che non abbiano in serbo qualche scandalo, delle dichiarazioni oppure qualche scatto imbarazzante che potrebbero mettere in ombra il Re.