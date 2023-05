Sbarca il Ciclone Mediterraneo: addio tempo soleggiato in queste zone d’Italia

Sbarca il Ciclone Mediterraneo: prepariamoci a dire addio al tempo soleggiato in queste zone. Una buona parte dell’Italia ripiomba nella morsa del maltempo.

Sembrava che il sole e il caldo fossero finalmente arrivati ma ci sbagliavamo. Gli esperti del tempo annunciano delle previsioni che non fanno contenti gli italiani. Soprattutto in queste zone d’Italia non ci sarà per giorni il sole. Ecco dove sbarca il Ciclone Mediterraneo.

Maltempo in Italia: queste le zone che dovranno rinunciare al sole

Le previsioni meteorologiche delle ultime settimane si sono dimostrate come il tempo: instabili e imprevedibili. I meteorologi solo qualche settimana fa parlavano dell’arrivo di temperature altissime con l’estate pronta a fare capolino già nel nostro Paese e una primavera fin troppo breve in dirittura d’arrivo.

In realtà, davvero pochissime sono state le giornate tiepide e miti di cui gli italiani hanno potuto beneficiare. Ancora tutt’oggi, su buona parte del nostro Stivale, continua a perdurare il maltempo e sembra che le brutte notizie non si fermino qui.

Gli esperti del tempo continuano a ferire il cuore degli italiani che non vedono l’ora di poter finalmente andare incontro alla bella stagione. Ma a quanto pare tutti noi dovremmo aspettare ancora un po’ di tempo prima di godere del caldo attesissimo.

Sbarca in Italia il Ciclone Mediterraneo. Ecco in quali regioni e zone del nostro Paese scomparirà il sole e torneranno nuvole, pioggia e addirittura temperature basse.

Sbarca in Italia il Ciclone Mediterraneo: attenzione se vivete qui

Il caldo e le temperature miti sembrano solo un miraggio. Siamo quasi a metà nel maggio e ancora non possiamo dire che la bella stagione finalmente è iniziata.

Primavera particolare questa del 2023 che continua ancora a riservare sorprese agli italiani. Pochissime le giornate di sole e caldo, tante invece quelle con pioggia e venti forti. Quando finirà questa situazione di clima instabile? Purtroppo non troppo presto. Parola dei meteorologi.

Come se non bastasse il colpo ancora da attutire da parte di molti, del caldo che non accenna ad arrivare, giunge anche un’altra notizia che non farà sicuramente piacere agli italiani. Sbarca il Ciclone Mediterraneo che porta con sé ancora più instabilità meteorologica.

Di che cosa si tratta? Secondo le ultime previsioni, una saccatura proveniente dall’Atlantico è pronta a fare il suo ingresso nel nostro Paese portandosi dietro il maltempo.

A risentirne di questa instabilità climatica soprattutto le regioni meridionali e quelle centrali. Neanche al Nord la situazione è però migliore. Già da qualche ora, sul versante settentrionale si stanno registrando piogge anche piuttosto forti. Stessa situazione al Sud che anche nelle prossime ore dovrà fare i conti con temporali consistenti che bagneranno quasi tutte le città meridionali fino a domenica.

Fine settimana col maltempo, dunque, che non accenna a voler andare via. Questo Ciclone Mediterraneo, poi, non migliora certamente le cose. Bisognerà attendere ancora qualche ora prima che la saccatura del Nord Atlantico esplichi i suoi effetti.

Intanto però, essa è già arrivata in Francia, in Inghilterra e in Spagna e già è in transito verso le zone del Mediterraneo. Non abbiamo dunque buone notizie da comunicarvi.

Questo clima instabile che per nulla rispecchia la stagione primaverile, ci terrà compagnia a lungo. Bisognerà attendere quest’anno i primi di giugno per poter godere finalmente del caldo e del sole.

A proposito di questo. A causa dell’arrivo di questo Ciclone Mediterraneo, buona parte dell’Italia potrà dimenticarsi completamente delle giornate soleggiate. Il cielo sarà dappertutto nuvoloso con rovesci sparsi e in alcune regioni addirittura c’è il rischio grandine.

Insomma, siamo in primavera o in autunno? Questo tempo ci confonde. Le previsioni fatte fino ad ora potrebbero però cambiare nelle prossime ore ma secondo i meteorologi è improbabile che fino a metà della prossima settimana esca il sole.

Arrendiamoci all’idea che quest’anno la primavera sarà solo una breve stagione di passaggio. Il tempo nemmeno di godere delle temperature miti che inizierà, si spera, già l’estate.

A proposito di estate, in questo caso i meteorologi hanno delle notizie interessanti. Sembra infatti che a partire da giugno, le temperature raggiungeranno picchi altissimi, come non si vedevano da anni.

In alcune regioni si supereranno i 35 gradi, in altre addirittura i 40 gradi. Faremo i conti con una stagione torrida che forse ci farà quasi rimpiangere questa primavera che sembra più un autunno mite.

Insomma, per il momento dobbiamo accontentarci di temperature piacevoli anche in assenza di sole splendente. Tra qualche settimana poi, tutto cambierà e finalmente inaugureremo la stagione del caldo e del sole.